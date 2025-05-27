人夫與小三便利店廁所激戰！帶返家過夜　正宮贈床︰你睡過的送你

伴侶有第三者，正宮反擊的方法有很多種，當中包括把事件公告天下！台灣彰化1名人妻指控丈夫與女同事發展婚外情，曾在多處地點發生關係，不但利用午休時間在辦公室激戰，又曾在便利店廁所內性交，甚至趁她出國時登堂入室過夜，於是怒告小三，索償60萬新台幣（約15萬港元）。



小三反指，人妻用紅色顏料在家中床墊寫上「談戀愛請找『單身』男子」、「你睡過的床墊送你」等字眼，再找人送到其工作的店門擺放，導致客人和途人都能見到，令她精神上受到損害。小三更稱，人妻循不法途徑取得證據，要求法官判處人妻敗訴。但法官根據出軌人夫親筆自白書和其他證據，認定小三侵害配偶權，判決賠償30萬新台幣（約7.5萬港元）。



人夫與小三曾在多處地點發生關係，不但利用午休時間在辦公室激戰，又曾在便利店廁所內性交，甚至趁她出國時登堂入室過夜。（示意圖/gettyimages）

人夫出軌女同事 在多處地點發生關係

台媒於今年5月報道，涉事夫妻於2014年結婚，育有1子。丈夫和小三是同事關係，自2023年5月起發展婚外情，姦情到2024年5月才被揭發，但他們仍然繼續透過通訊程式聯絡，甚至進行視訊期間裸露胸部和下體。同年7月，他們2次在彰濱工業區停車場和1間便利店洗手間發生關係。

趁正宮出國 小三上門過夜

丈夫為此段婚外情親筆寫下自白書，甚至承認他們利用午休和加班時間在辦公室發生關係，每月高達5至8次，更離譜的是，當妻子帶孩子出國期間，小三直接上門，在他們家中過夜。

人妻還擊招數包括用紅色顏料在床墊寫上「你睡過的床墊送你」等字眼，繼而找人送到小三工作的店門擺放。（AI生成圖片）

人妻還擊紅筆寫床︰你睡過的床墊送你

妻子忍無可忍，怒告小三索償60萬新台幣（約15萬港元）。女被告在庭上表示，人妻事後用紅色顏料在家中床墊上寫上「談戀愛請找『單身』男子」、「未經女主人允許不要擅闖別人家裡睡覺，你睡過的床墊送你」等字眼，繼而找人送到被告工作的店門擺放，路人和客人均能看見床墊，令她飽受嚴重精神損害。

被告主張雙方曾和解

另外，被告主張曾在便利店下跪道歉，雙方已經達成和解，加上人妻不合法取得證據，所以要求法官判處人妻敗訴。

法官判賠償30萬新台幣

但人夫作供指，妻子合法取得證據，獲法官接納，法官翻閱雙方對話紀錄、視訊影片及丈夫自白書等證據，認同原告所言，和解從不成立，法官考慮到雙方學歷和收入等因素，判處小三賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），全案仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）