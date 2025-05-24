將軍澳綫停駛！港女食火鍋父母失約要付3人錢？　經理咁處理獲讚

港鐵將軍澳綫於5月22日一度發生停駛事故，暫停服務約5小時，不少市民行程受影響。有港女就發帖指本來當晚約好父母到連鎖火鍋放題餐廳牛站的觀塘分店用餐，但父母受將軍澳綫停駛影響，在用餐時間過了個半小時仍未到達。先坐下用餐的樓主本已作「最壞打算」，打算按照預訂3人用餐支付約900元，但當餐廳經理得知她的困境，並體諒其父母受港鐵將軍澳綫停駛影響，故決定只收取樓主1人用餐費。



樓主大為感動，因覺一般「放題自助餐呢啲入座講明人數就要收費無得改」，沒想到經理「超有同理心」主動扣減兩位用餐費用；而她亦在網上分享事件，坦言知道香港有不少食肆風評欠佳，「所以難得有好事想大肆宣揚，做好事會有人知㗎」。不少網民亦留言大讚餐廳經理，「呢啲經理咪識做囉」、「牛站真係請到個好經理」。



有港女於22日晚約好父母在觀塘享用火鍋放題，但父母受港鐵將軍澳綫暫停服務影響，臨時失約。（示意圖，資料圖片）

該名女生在社交平台Threads以「想大大力表揚觀塘牛站張經理」為題發帖，表示於22日晚間提早放工，故相約父母到牛站麻辣火鍋放題觀塘分店用餐，一心想品嘗餐廳的燒乳鴿。本來餐廳規定入座起計用餐時間2小時，而樓主父母本以為很快到，便着樓主先到餐廳「坐低食住等」。

港鐵將軍澳綫停駛 父母臨時失約

然而，樓主父母不巧碰上港鐵將軍澳綫停駛，「點知突然地鐵將軍澳線『死咗』，佢哋即刻上地面搵車，的士又無最後上咗東隧巴士但喺東隧口塞死無郁過」。當時樓主已入座差不多1.5小時，加上一般「放題自助餐呢啲入座講明人數就要收費無得改」，故樓主已作「最壞打算」照付3人用餐費用約900元。

港鐵將軍澳綫22日一度暫停服務約5小時，令不少市民受影響。（示意圖，資料圖片）

經理主動安排扣除兩位餐費

不過，當樓主向餐廳張姓經理說明情況時，經理表示有留意新聞得知港鐵將軍澳綫停駛情況，體諒樓主父母未能到場實非故意，加上見樓主「一個食得好悶好慘」，主動提出扣除樓主父母二人餐費，令樓主大為感動，大讚經理「超有同理心」。

樓主最終1個人「打邊爐」。（Threads）

樓主指本來只打算透過電郵表揚餐廳經理，但最終「想將正能量傳播」，故決定將事件分享到網上，「香港食肆一講個個X，所以難得有好事想大肆宣揚，做好事會有人知㗎」、「我知香港好多X餐廳，但都有好嘅嘢值得我哋支持」，更明言將會與全家人再光顧餐廳。

網民欣賞餐廳經理做法，直言比「請foodie宣傳好幾千倍」。（「牛站麻辣火鍋放題」網頁圖片）

網民大讚經理好人

有網民欣賞餐廳經理處理手法有「人情味」，更指這種體諒食客的處理比「請foodie宣傳好幾千倍」，較能吸引食客回頭光顧，「呢啲經理咪識做囉」、「牛站真係請到個好經理」、「經理真係人性化處理，實在太好人了」、「樓主好好心，就算咁都諗住畀足3個人錢；餐廳做法亦好好，最後大家都合情合理happy ending」。

（Threads）