遊海洋公園被偷傘！港女憑圖案認出冒雨截賊　內地女還傘這樣辯解

下雨天最易發生雨傘被盜事件！有港女於網上發文指出，在海洋公園遭偷走雨傘，事緣她去完廁所及稍息避雨後，發現袋中的雨傘不翼而飛，其後目睹前方有1名女子拿着一模一樣的雨傘。由於樓主的雨傘印有大圖案「好易認」，故認定是被該女子傘拿偷走，樓主立即冒雨衝上前，跑到女子面前指一指雨傘，女子就立刻歸還，還聲稱是在地上撿到。



網民留言批評該內地女子的偷傘行為，形容「路不拾遺都唔識咩？」、「唔報警，佢哋點會驚」、「對我嚟講偷遮仲賤過偷錢，偷錢都仲有0.1%可能係窮到冇飯開，偷遮就徹頭徹尾心地唔好，性格X」。



有港女於網上發文指出，在海洋公園遭內地遊客偷走雨傘。（資料圖片）

該名港女於Threads發文指出，5月24日（星期六）在海洋公園遊玩時天氣不佳下大雨，她去完廁所稍為避雨，其後打算再出發時，見到不遠處有1名女子打開雨傘離開，「見到佢把遮同我嗰把一模一樣（我把遮係大pattern好易認）」，她當刻還心想這麼湊巧「同人撞遮」。

到廁所避雨被偷雨傘

詎料，當港女摸一摸袋中物件，才發現雨傘被偷走，「X街，佢偷咗我把遮！」。港女說，她立即冒雨衝上前，跑到女子面前指一指雨傘，該名內地女子就立刻把傘還給她，「仲係咁話自己係喺地下執到」，而她當時「嘈咗佢幾句，太嬲」。港女認為，偷傘者心態是「貪方便、貪免費、貪把遮靚，咩原因都有」，但最大原因是「冇教養」。

港女冒雨衝上前，跑到女子面前指一指雨傘，該名內女子就立刻還給她，還聲稱是在地上撿到。（《正年》劇照）

網民：點解連遮都要偷嘅？

網民留言批評偷傘賊，「點解連遮都要偷嘅？正常見到人哋把遮靚，唔係應該問人哋喺邊度買嘅咩？呢個世界究竟發生乜事？」、「海洋公園好多遮賣，做乜要偷人把遮喎」。

有網民表示，「咁好死肯畀返你」，有網民則說「即刻畀返你就明顯佢都認係偷咗你把遮，如果佢唔知物主係邊個，純粹喺地下執又點會肯畀返你」。有相同經歷的網民咀咒偷傘賊，「我喺圖書館俾人偷過幾次遮，我就淋雨佢就有遮用，希望偷遮賊長病百歲！」。

有網民建議可帶「縮骨遮」及自備雨傘袋，雨傘一直跟身可避免被偷竊。（AI生成圖）

網民教路：帶縮骨遮+自備雨傘袋

有網民就建議可帶「縮骨遮」及自備雨傘袋，雨傘能一直跟身，可避免被偷竊，「落雨都只會帶縮骨遮，長遮唔太方便，因為要放遮架，太易唔見」、「我都試過俾人偷遮之後，寧願綁個膠袋喺遮度（M記裝嘢飲個袋size最fit），落雨濕咗擺入膠袋跟身，都唔再擺喺公眾遮架」。