搭港鐵遭內地男尾隨入閘　推BB車港媽斥：咁都得呀你？　結局嬲爆

網上不時有分享港鐵逃票者緊貼尾隨持車票乘客入閘事件，有港媽近日於網上發文大呻，稱日前在港鐵尖沙咀站推着嬰兒車入闊閘機時，有名竟男子尾隨入閘，她震驚地望着男子說：「咁都得呀你？」，男子卻笑了笑，向同行者說了句內地話語「咱們走」就急步離開，港媽不滿當時未有港鐵職員在場捉逃票，令該名內地男子有機可乘。



有網民以自身經歷「教路」如何對付逃票者，「我在閘中間行到一半就發現佢跟住沒拍，於是就企在閘片中間擋住佢質問佢，在盡量不傷人不碰撞的情況下用手臂擋返佢入閘內」。



有港媽於網上發文指出，她日前在港鐵尖沙咀站推着嬰兒車入闊閘機時，有名竟男子尾隨入閘。（《2049》劇照）

該港媽於Threads發文講述事件經過，指出當日在港鐵尖沙咀站目睹有名男子站在闊閘機前，她原以為在等人，詎料當她推着嬰兒車入闊閘機時，闊閘機卻發出聲響，她回頭一看，竟發現該男子尾隨她入閘，而男子的同行者就拿着遊客全日通拍卡入閘。

內地男子逃票 尾隨推BB車港媽入閘

港媽非常震驚，「嗰刻我吓咗出聲，望住佢講咗『咁都得呀你？』」，男子卻笑了笑，向同行者說了句「咱們走」，2人就急步離開。

港媽震驚地望着男子說「咁都得呀你？」，男子卻笑了笑，向同行者說了句內地話語「咱們走」就急步離開。（資料圖片）

港媽不滿無港鐵職員在場捉逃票者

港媽不滿當時未有港鐵職員在場捉逃票者，「地鐵職員？係一個都無」，她又提到該闊閘機位於7-11便利店附近，「因為嗰邊先有𨋢，而嗰個位係無咩人+無職員」。

不少網民分享曾目擊過別人逃票過程，指出「 喺紅磡站都見到有個女仔，黐住前面個女人出閘，個女仔仲要專登扮用電話拍八達通」。（示意圖，非當事人／資料圖片）

網民分享目擊別人逃票過程

不少網民分享曾目擊過別人逃票過程，「喺觀塘見過有班內地人圍住閘口，中間有個15、6歲嘅男仔直接跨欄跳過去，都冇人捉」、「我噚日返工， 喺紅磡站都見到有個女仔，黐住前面個女人出閘，（後面）個女仔仲要專登扮用電話拍八達通，但佢電話距離拍八達通個位好高，又係咁易做樣，好快咁閃過， 部閘機一定冇可能scan到，佢出咗閘之後閘機顯示請退後，我心諗，咁都得？」。

有網民指出，曾目擊逃票者「斷正」，但未有被罰款，「上次都見過，個小朋友黐住佢阿媽入閘，雖然有職員捉到，但都只係叫佢買返飛，講真，呢啲人唔見棺材唔留眼淚，應該要好似上次捉坐喺地鐵地下咁罰錢，咁先有用」。

有網民以自身經歷「教路」如何對付逃票者，「在盡量不傷人不碰撞的情況下用手臂擋返佢入閘內」。（資料圖片）

網民遇逃票：用手臂擋返佢入閘內

有網民表示，港鐵職員也難做，「擺人查飛又會有啲人話佢哋陰濕靠害，無staff睇又會有人話點解無人，點搞」。有網民以自身經歷「教路」如何對付逃票者，「我在閘中間行到一半就發現佢跟住沒拍，於是就企在閘片中間擋住佢質問佢，在盡量不傷人不碰撞的情況下用手臂擋返佢入閘內」，有人則說「唔好過，喺個閘入面，再打閘機電話叫職員出嚟處理！」。

港鐵附例：逃票最高罰款5,000元

根據《香港鐵路附例》，「無票進入和乘搭列車」和「沒有繳付車費等」最高處罰為罰款5,000元。