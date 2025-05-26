赤膊有罪？屋苑出通告禁赤膊上身出走廊　住戶斥管太嚴　法例咁講

赤膊上身倒垃圾會觸犯法例？有港男於網上分享，其所住屋苑近日貼出通告，提醒住戶進出單位途經走廊時勿赤膊上身，應穿回上衫，以免影響他人。通告更提到赤膊上身有機會觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第148條，港男質疑屋苑管業處「會唔會管得太嚴？」。



有港男於網上分享，其所住屋苑近日貼出通告，提醒住戶進出單位途經走廊時勿赤膊上身。（Threads圖片）

該港男於Threads發文指出，「我個屋苑通告講到好似男士赤膊上身會觸犯刑事罪行第148條，會唔會管得太嚴？咁啲明星演唱會表演除衫咪全部犯罪？」。

屋苑出通告禁赤膊上身倒垃圾

照片見到，屋苑管業處以「留意個人儀容事宜」為題貼出通告，寫道管理處最近接獲部份業戶反映，指「有住戶在進出單位途經走廊時（如倒垃圾/整理私人物品）赤膊上身，甚為不雅」。

發文港男質疑，「會唔會管得太嚴？咁啲明星演唱會表演除衫咪全部犯罪？」。（《聖水洞之吻》劇照）

男住戶：會唔會管得太嚴？

通告續指，管業處明白天氣炎熱，但走廊乃屬公共地方，管業處提醒各住戶，為他人設想，在途經走廊時，應穿回上衣等，以免影響他人。

通告更引用香港法例第200章《刑事罪行條例》第148條，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款2,000元及監禁6個月。

有網民指出，「樣衰=猥褻，靚仔=好正，你唔係咁都唔明呀？」。（《特技人》劇照）

網民：唔着衫送貨咪高危人士？

帖文引來熱議，有網民指出「重點係條友唔靚仔啫」、「樣衰=猥褻，靚仔=好正，你唔係咁都唔明呀？」、「好肯定係啲肥佬或者阿伯先俾人投訴」、「香港好多道德之士，少少嘢都可以覺得好敏感」、「又唔係除咗衫喺人哋門口徘徊，使唔使講到咁嚴重，天氣熱又焗，如果我係男人都想除衫」。

有網民笑言，「我投訴A座黃師奶出走廊倒垃圾唔戴bra」、「男士去游泳係咪要着番件比堅尼以防露點？」。有網民說，「咁做送貨嗰班一定係高危人士，成日都見唔着上衣」、「沙灘上男生咪全部犯法」。不過也有男士表示，「作為男性我希望大家都着返件衫，你想露但未必個個想睇」。

大律師陸偉雄過往曾回覆傳媒表示，赤裸上身送貨並無違法。（AI生成圖片）

大律師陸偉雄：法例無規定不可赤裸上身

大律師陸偉雄過往曾回覆傳媒表示，法例無規定不可赤裸上身，若無故意滋擾他人，赤裸上身送貨並無違法，亦不構成性騷擾。

資料顯示，1999年曾有女子入稟高等法院，控告屯門安定邨兩名報販、1名菜販及4名在球場打籃球的青年，赤裸上身是「有意從事性騷擾」，同時控告屋苑管理公司，索償87元。

同年，該女子入稟高等法院，指控當時的區域巿政署容許男子在屯門兆麟苑運動場赤膊緩步跑，索償逾300萬元。翌年7月，該女子再入稟高院，指自己參與社署安排的社區服務時，遇上3名男子赤膊向她「性騷擾」，向社署索償240萬元。

不過，所有案件最終均被駁回，法官更斥責該入稟女子濫用司法程序。