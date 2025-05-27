參加孩子同學生日會要夾錢 ！已送千元禮物+利市　港媽被追這金額

不少家長都會為孩子舉辦生日會，並邀請同學好友等出席。有港媽就發帖稱孩子同學近日舉辦生日會，她於是花費約1,000元準備好生日禮物及利市，與孩子出席。事後竟被對方家長追討生日會費用其1,140元，令她甚是吃驚。



不少網民同樣感到難以置信，「大癲……點解要我夾錢，幫你小朋友搞生日會？」、「同一道理，我又未試過去飲，畀完人情仲要夾酒席錢」，更有人狠嘲「真係好鬼肉酸」，支持港媽不付相關費用。



有港媽發帖稱已花費約1,000元參加孩子同學的生日會，事後仍被對方家長追討生日會費用共1,140元。（《反起跑線聯盟》劇照）

該港媽在社交平台Threads發帖，表示近日參加孩子同學生日會，準備好生日禮物及利是出席，共花費約1,000元，事後卻收到對方家長「按人頭」追討生日會費用共1,140元，令她大為驚訝。而從她上傳的對話截圖中，對方家長傳訊指「Hello噚日生日，一人$380。你哋2大1小 $1140，可FPS/PayMe我」。

港媽被對方家長追討生日會費用共1,140元。（Threads）

樓主稱已非首次遇到「呢啲人」，並透露曾幫朋友求婚，結果「要夾返party room +食物酒水錢」，而做姐妹出席婚禮，又被迫「自費早的士，化妝set頭」。她指自己每次最終亦無奈接受，「因為見每個人都肯畀，會諗其實係咪自己太計較」。

網民教路「這樣回應」

有網民就建議樓主如此回應，「答佢：好呀，我都預咗每人要夾返錢，所以一早放咗幾百蚊落利是度，我而家補埋個尾數畀你呀」，引起網民大讚這樣回答得體又避免再付生日會費用。而樓主亦透露事件結局，「有個家長喺group入面正面抽擊，然後大家都唔畀，完。好想成為佢呢種人，要慢慢磨煉下」。

樓主透露事件結局，指有家長在群組中「正面抽擊」，最終大家也沒有支付生日會出席費用。（《反起跑線聯盟》劇照）

雖有小部份網民認為「去人哋生日會，場地佈置，食物都要錢你都有份食，夾錢正常吧？」，但大部份人認為如果舉辦者沒說明生日會需收費，不應事後追討費用，「參加前有無講要收費先，無講嘅話梗係唔畀啦」、「走嘅時候先至自己開個價錢話要收費真係同呃冇分別」。

網民狠嘲追討費用「好鬼肉酸」

目前帖文已被刪去，但已被人截圖另展討論。網民對於有人追收生日會費用一事感到驚訝，「大癲……點解要我夾錢，幫你小朋友搞生日會？」、「同一道理，我又未試過去飲，畀完人情仲要夾酒席錢」，更有人狠批「真係好鬼肉酸」、「畀唔起就唔好學人開生日會，出年個仔問你點解無同學嚟生日會唔好問點解」、「呢啲人真係好乞人憎。唔係介意畀錢，夾錢都好合理。但係真係一開頭要講咗先」。

（Threads）