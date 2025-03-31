感動！失智母趁兒午睡外出買「6人份壽司」　兒子淚崩：是我生日

母愛令人動容！較早前日本有網民分享，指其母親患有失智症（認知障礙症），對日期毫無概念，卻在他生日當天獨自外出，買回來6人份量的壽司，無意間贈予他生日驚喜。他猜測，母親心裏仍惦記已離世父親，以及遠居外地的姐姐，才會準備6人份量壽司，象徵一家人齊齊整整過生日，故稱「即使她不記得生日，這份心意卻是我收過最珍貴的禮物」。許多網民表示感動，「媽媽的愛從未消失」、「或許她覺得今天是個重要的日子，才會買這麼多（壽司）」。



日本有患認知障礙症母親，於兒子生日當天獨自外出，無意間買了6人份量壽司，令兒子感動不已。《桃姐》劇照）

認知障礙症母親獨自外出 買來6人份量壽司

綜合日本媒體報道，當地有民眾在社交平台X帳號「judsan12」發文，指他某天在家睡午覺，醒來後發現其患有認知障礙症的母親居然獨自外出，並從超市買回來6人份量的壽司。從帖主上傳的照片所見，其母親共買了4份手握壽司、1份腐皮壽司、及1份卷物壽司，壽司包裝盒外層則貼有「八折」和「半價」等促銷標籤，可謂相當節儉。

事主母親買了6份壽司，壽司盒上更貼有「八折」以及「半價」等促銷標籤。（「judsan12」X圖片）

兒子甚感驚喜：生日吃壽司也挺不錯

樓主表示，母親其實早就對日期沒有概念，更遑論記得當天是他的生日，但對於在自己生辰這天，母親無意之間為他帶來壽司，則很是驚喜，「她大概只是覺得今天有點特別吧，能在生日吃壽司也挺不錯的」。

事主猜測病母惦記離世父親 及遠居外地姐姐

當事人之後接受媒體訪問，指最初看到這麼多壽司確實很困惑，因為家中只有他與母親二人同住，但猜測母親心裏仍惦記已離世父親，以及遠居外地的姐姐，才會準備6人份量壽司，象徵一家人齊齊整整過生日的樣子，又稱「即使她不記得生日，這份心意卻是我收過最珍貴的禮物」。

網民感動：媽媽的愛從未消失

許多網民紛紛被樓主感動，「熱淚盈眶」、「媽媽的愛從未消失」、「從中感受到滿滿的母愛」、「或許她覺得今天是個重要的日子，才會買這麼多（壽司）」、「媽媽的愛讓人淚流不止……要好好珍惜她」、「6人份壽司，代表媽媽對你的愛是加倍的」。

（綜合）