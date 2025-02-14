幫女兒慶生日！賓客1致命決定　媽媽派對上「吸氦氣」秒倒地身亡

吸氦氣會令聲音改變，故有人會藉此取樂，卻忽視了潛在風險。新西蘭1名年僅20歲的媽媽為女兒舉辦1歲生日派對，其間與賓客吸入填充氣球的氦氣玩樂。可是，有賓客調大了氦氣罐的氣體排出量，這名媽媽因瞬間吸入過量氦氣，僅留下1句短促的粗口遺言就當場窒息身亡。



新西蘭1名20歲的年輕媽媽巴蒂斯蒂奇因瞬間吸入過量氦氣，在女兒生日派對上窒息身亡。（Facebook）

綜合外媒報道，新西蘭1名20歲的年輕媽媽巴蒂斯蒂奇（Faith Waterman Batistich）於2022年9月為小女兒舉辦1歲生日派對，並購買罐裝氦氣製作氣球裝飾。當氣球製作完畢，派對上有賓客為了炒熱氣氛，嘗試吸入氣球中的氦氣令聲調變高來說話玩樂，一時間賓客們都跟風這麼玩起來，甚至有人提議直接從氦氣罐中吸取氣體。

賓客的錯誤舉動

據巴蒂斯蒂奇的雙胞胎姐妹伊登（Eden Waterman）所指，起初巴蒂斯蒂奇不願加入，但在賓客們游說下，還是從氦氣罐噴嘴處吸了一口。豈料就在這時，其中1位賓客突然扭動開關加大氣體噴出量，罐中氦氣瞬間噴射入巴蒂斯蒂奇的氣管中。

有賓客扭動開關加大氣體噴出量，令巴蒂斯蒂奇吸入大量氦氣。（示意圖，GettyImages）

伊登指事發一刻，巴蒂斯蒂奇像「被子彈擊中頸部」般，說了句「該死」後就突然倒地。她原以為巴蒂斯蒂奇在演戲，可是卻見到對方倒地後「臉色瞬間發青」，便意識到不對勁，於是親友們趕緊叫救護車及幫巴蒂斯蒂奇進行心肺復甦。救護員到場後又用了20分鐘搶救巴蒂斯蒂奇，包括給她注射了4針腎上腺素，但是仍然無法挽救她的生命。最終，巴蒂斯蒂奇在吸入氦氣約1小時後被宣告死亡，距離她與雙胞胎姐妹伊登的21歲生日還有1星期。

事發日距離巴蒂斯蒂奇與雙胞胎姐妹伊登的21歲生日還有1星期。（Facebook）

吸氦氣有風險

近日，官方公布巴蒂斯蒂奇的驗屍結果，提醒民眾吸入氦氣存在危險，而結果顯示巴蒂斯蒂奇因窒息而迅速死亡。負責此案的驗屍官鄧恩（Louella Dunn）解釋，吸入氦氣後說話會出現「花栗鼠」般的尖細聲音，是因為氦比空氣輕，聲波傳播更快，並放大聲音中的高頻。

鄧恩指，不少人在派對上這樣取樂，卻不知道其危險，如果吸入大量氦氣，可能會取代肺部氧氣，令血氧降低，最終導致缺氧並危及生命；而從罐體直接吸入氦氣時，因為氣體加壓作用，進入人體的氦氣量會增加，危險性亦更高。她又指這宗悲劇是因為死者「沒有意識到吸入氦氣的危險」引起，其死亡是出乎意料、悲慘的。

驗屍官鄧恩指不少人在派對上吸入氦氣變聲取樂，卻不知道其危險。（示意圖，GettyImages）

事發至今已2年多，但伊登及母親仍未能從傷痛中走出來，伊登指她們連在公共場所見到氦氣球也感到痛苦，並警告他人不要嘗試吸入氦氣。

（綜合）