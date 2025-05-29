男醫生穿女裝拍男男性愛片？妻指控︰扮變性人賣片牟利　他咁辯解

社會對醫生的道德操守與個人行為都有較高要求，而印度1名人妻卻指控身為醫生的丈夫有特別副業，會男扮女裝與其他男性拍攝性愛影片，藉此賣片賺錢，而丈夫更對外宣稱自己是「變性人」。人妻買片後與丈夫攤牌，卻遭對方毆打，於是報警求助。警方正調查案件內情，並對涉事人夫作出檢控。惟被指拍男男淫片的醫生則否認指控，反指是妻子試圖利用AI深偽技術，製作換臉影片對他作出誹謗，目的是要奪取其財產，而攤牌當天其實是他遭到毆打。



網上流傳相關男扮女裝照片，可見有人穿上女裝擺姿勢影相，但無法證實真偽。案發現場附近有閉路電視拍到攤牌當天的情況，有3名男子在樓梯扭作一團，其中2名男子合力毆打餘下1人，現場一直傳出女子聲尖叫。



男醫生被指男扮女裝，繼而和其他男性拍攝性愛影片。（網上影片截圖）

醫生和妻子結婚7年 育有1名兒子

事件發生在印度的北方邦（Uttar Pradesh），涉事醫生杜貝（Varunesh Dubey）和妻子潘迪（Simpy Pandey）結婚7年，育有1名大約5歲的兒子。杜貝在政府任職，不但是聖卡比爾那加爾縣（Sant Kabir Nagar District）社區健康中心的負責人，而且是監獄醫務官，社區健康中心內另有住宅單位，供他們一家入住，而杜貝於戈勒克布爾（Gorakhpur）另有房子。

妻子指控丈夫扮變性人 拍攝男男性愛片出售

潘迪接受當地媒體訪問時對丈夫作出指控，而涉事的男扮女裝影片在網上瘋傳後，她認得出片中「女子」是自己丈夫，懷疑自己被獨留在戈勒克布爾的住所時，丈夫趁機在健康中心單位內男扮女裝，甚至宣稱自己是「變性人」，並和其他男性拍攝性愛影片，再把影片出售賺錢。潘迪表示「我在一個付費網站上找到影片，付了錢後獲得該批性影像，我認得出這些影片是在家中拍攝」。

攤牌當天，附近閉路電視拍到3名男子在樓梯扭作一團，其中2名男子聯手毆打餘下1人，現場不時傳出女子的聲尖叫。（網上影片截圖）

3男樓梯扭作一團毆打

至今年5月18日，潘迪試圖和家人向杜貝攤牌時，報稱遭到杜貝毆打，因而報警求助。附近閉路電視拍到3名男子在樓梯扭作一團，其中2名男子聯手毆打餘下1人，現場不時傳出女子的聲尖叫，警方接報後突襲搜查杜貝住所，繼而向他作出起訴。

潘迪指控丈夫拍攝男男性愛影片牟利。（網上影片截圖）

人夫醫生否認指控

杜貝在社交媒體否認相關指控，揚言奮鬥到底證明清白，他聲稱有次不在家時，有1名陌生男子上門拜訪，令到夫妻發生爭執，妻子亦一直虐待和精神折磨其85歲父親，甚至威脅要將孩子從陽台扔下去。杜貝聲稱自己始終深愛妻子，父親過身後，他繼承數千萬盧比遺產，雙方關係變得更加惡劣。

杜貝在社交媒體否認相關指控，聲稱影片是由AI深偽技術製作而成。（網上影片截圖）

男方聲稱︰遭AI深偽技術惡搞

杜貝指控妻子密謀製作其換臉影片，相信其中1名女方家人是軟件工程師，有份製作相關AI深偽影像，又指攤牌當天自己遭到毆打。杜貝形容妻子是「強盜」、「我被誹謗了」，懷疑妻子想迫使他自殺，「但我不會自殺，我會戰鬥到底」，杜貝更聲稱，有人試圖謀殺他，自己和家人在家中遭到攻擊，其手機也被偷走。

（綜合）