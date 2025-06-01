旺角性感女港鐵站外掀裙露內褲影片瘋傳！後續更狂　揭驚人身份

【不雅影片】在公眾場合要注意行為！本港網絡瘋傳1段「女生大庭廣眾旺角地鐵站揭起條裙」影片，指旺角港鐵站外有1名穿超短裙女生，眾目睽睽當街掀起短裙露出內褲，畫面令人咋舌。她之後放下裙子，尷尬奔向鏡頭想收起手機。



影片引來網民嘩然，有人批評該女生行為離譜，「世風日下」、「此風不可長」、「咁都好玩？」。亦有網民認出女生真身是坐擁數十萬粉絲的網紅，不時在Instagram（IG）等社交媒體發布展示身材性感影片或照片，尺度相當大。



本港網絡瘋傳1段女生「大庭廣眾旺角地鐵站揭起條裙」影片。（影片截圖）

這樣做太誇張了吧！這段「女生大庭廣眾旺角地鐵站揭起條裙」影片長6秒，於5月26日起流傳。畫面寫上「When u have a crazy friend（當你有1個瘋狂的朋友）」，見到當時正值白天，旺角港鐵站外1名穿藍色背心低胸連身超短裙、配上長袖透視外套的長髮女生慢慢走近前方人群，突然就停在路中心掀起短裙，露出紅色內褲，場面震撼。

穿藍色背心低胸連身超短裙、配上長袖透視外套的長髮女生，停在路中心掀起短裙，露出紅色內褲。（影片截圖）

穿藍色背心低胸連身超短裙、配上長袖透視外套的長髮女生，停在路中心掀起短裙，露出紅色內褲。（影片截圖）

穿藍色背心低胸連身超短裙、配上長袖透視外套的長髮女生，停在路中心掀起短裙，露出紅色內褲。（影片截圖）

穿藍色背心低胸連身超短裙、配上長袖透視外套的長髮女生，停在路中心掀起短裙，露出紅色內褲。（影片截圖）

穿藍色背心低胸連身超短裙、配上長袖透視外套的長髮女生，停在路中心掀起短裙，露出紅色內褲。（影片截圖）

女生旺角港鐵站外「 掀裙露內褲」 後續尷尬

當時女生旁邊人來人往，但似乎未有人注意到女生舉動。自露「春光」後，女生放下裙子，尷尬回頭衝向鏡頭方向，伸出左手似乎想收起手機。影片至此結束。

自露「春光」後，女生放下裙子，尷尬回頭衝向鏡頭方向。（影片截圖）

自露「春光」後，女生放下裙子，尷尬回頭衝向鏡頭方向。（影片截圖）

自露「春光」後，女生放下裙子，尷尬回頭衝向鏡頭方向。（影片截圖）

網民批離譜：睇住俾警察拉

網民看過影片震驚，有人批評該女生行為離譜，「大庭廣眾玩揭裙？」、「世風日下」、「咁都好玩？」、「此風不可長」、「睇住俾警察拉」。但亦有網民認為只是小事，「其實好小事，望兩眼就影人上網」。

女生真身是數十萬粉絲網紅 尺度極大膽

不過有網民認出女生真身是坐擁數十萬粉絲的網紅「Bunnybrownie嘿尼」，不時在Instagram（IG）等社交媒體發布展示身材性感影片或照片，尺度相當大，「台妹嚟，Bunny」、「好似半個香港人嚟。識廣東話，無記錯咩都露過晒」、「歡迎來到香港」、「呢條女咪露得少，平時啲片仲癲啦」。

網民認出女生真身是坐擁數十萬粉絲的網紅「Bunnybrownie嘿尼」。（IG）

Bunny是IG網紅，擁有超過34萬粉絲，「帳號所在地點」標記為「美國」。她不時在社交網站分享穿上性感裝束的生活照及影片，且畫面中的舉動意識相當大膽，而這段「旺角港鐵站外掀裙露內褲」影片，於5月26日在IG發布。她也有在成人收費網站OnlyFans開設帳戶。

公眾地方猥褻可罰款及監禁 發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。