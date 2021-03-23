阿哥帶男友返家食飯兼出櫃　險釀嫲孫大戰　腐女阿妹：點都會支持

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-23 09:00

沒有事比家人認同更重要！有港女於討論區發文，指哥哥早前帶同1名靚仔返家吃飯，其後直接向家人出櫃，惟未獲嫲嫲，結果支持發生嚴重爭執。本是「腐女（意指喜歡Boy’s Love，即男男愛情的女性）的妹妹目擊過程時非常驚訝，一方面擔心哥哥因表明性取向而影響家人關係，另一方面卻對親哥哥出櫃感驚喜，自告奮勇擔當中間人教育嫲嫲，直言：「無論點我都會支持佢！」

有自稱是腐女的網民稱，哥哥早前帶同男友回家出櫃，惟未獲嫲嫲支持，她目擊過程時心情既感動又擔心。（《刻在你心底的名字》劇照）

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自稱腐女的樓主早前於Dcard討論區發文，指本身與年長6歲的哥哥「關係唔係話好好但唔差」。早前哥哥帶了1名靚仔回家吃飯，飯後突然直接向家人出櫃，「以我所知佢一直無拍拖，真係唔知佢係gay，全家都唔知」。

樓主稱媽媽似乎對兒子出櫃見怪不怪，「我阿媽就反而無乜所謂，重叫男朋友上嚟食飯再了解下」。不過身為家中長輩的嫲嫲得知後未能接受，即時破口大罵，哥哥未獲接納亦忍不住回罵，飯桌旁上演了一場嫲孫大戰，結果「阿哥同佢男朋友就成晚都無返過嚟」。目擊過程的樓主心情複雜，只好發訊息鼓勵哥哥，「我msg佢叫佢返屋企，無論點我都會支持佢！如果可以再見到靚仔哥哥一面就更加好」。

樓主於哥哥出櫃後，與哥哥及其男友吃飯，了解他們的戀情，形容經歷讓她覺得「終生無憾」。（《刻在你心底的名字》劇照）

樓主其後指，終於如願與哥哥及其男友見面，「因為我同阿哥講想見個面，所以三個人出嚟食咗一餐飯，身為腐女真係終生無憾啦」。傾談之間她得知，哥哥及男友於討論區認識，目前已交往半年，「因為有同一樣嘅興趣，都鍾意影相，之後都唔知大家係gay，然後唔知點樣就一齊咗，重要係我阿哥表白先」。

哥哥向樓主透露，曾考慮過突然家人或未能接受他出櫃，「但佢話已經瞞咗咁耐，就唔想再瞞落去，途中靚仔哥哥不斷畀信心同鼓勵佢，所以佢就有勇氣爆出嚟」。樓主聞言感動又羨慕，「佢哋真係sweet到我好酸」，遂提出願意擔當中間人，向嫲嫲進行「性別教育」，「我有不停荼毒佢，灌輸佢gay係好正常嘅諗法，雖然未話接受到，但阿哥返咗屋企之後佢哋都無鬧交」。

樓主與哥哥及其男友見面後，提出願意擔當中間人，向嫲嫲進行「性別教育」。（《刻在你心底的名字》劇照）

帖文引來大批網民留言表示支持，紛紛稱真愛無分性別，愈難愈愛更顯哥哥與男友的感情堅固，惟或有更易讓家人接受的出櫃方法，「其實你阿哥可以處理得好啲，自己同屋企人出咗櫃先，唔好要男朋友在場俾屋企人鬧。不過你阿哥護住男朋友好正，祝你可以同靚仔哥哥做屋企人」、「嫲嫲可能一時間接受唔到，畀啲時間佢吧，衝擊咗佢嘅思想」、「咁直接同家人硬碰硬真係好唔建議，想出櫃有好多要花點時間、但更穩健嘅辦法」。

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