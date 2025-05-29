在處理刑事案件時，最害怕的往往就是冤獄的產生，尤其是牽涉到重大刑案的情況下更是必須謹慎調查。



但在日本昭和的一宗強盜殺人案件，卻由於警方的誤判而招致多達4人的冤罪事件，這些無辜的人們在審判過程中最重甚至遭到判處死刑，掀起了日本社會的討論。

今天就讓我們來看看這宗發生在1951年的「八海事件」吧。

日本著名八海冤案：老夫婦被劫殺 警方屈打成招 他無辜被判死刑（01製圖）

明明極速破案 卻因警方的錯誤釀成世紀冤案（點圖放大閱讀）：

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錯誤的判斷 讓本應塵埃落定的事件繼續延燒

1951年1月24日深夜，在日本山口縣發生了一宗強盜殺人事件，64歲的夫婦兩人在家中被發現遇害身亡，且錢財多數遭到竊取。其中，老先生的頭部以及胸口都遭到利器重擊，而老太太則是被發現上吊在屋子的門楣上，雖然兇手似乎想將現場偽裝成夫妻吵架的衝動殺人，但警方很快便排除這個可能，並且朝強盜殺人案的方向進行調查。

在警方的調查下，他們很快鎖定了犯人，1月26日，警方逮捕了同村有竊盜前科的吉岡晃，除了血型與現場留下的血相同以外，更在他的家中找到了連號的紙鈔，吉岡晃也因此對犯行供認不諱。

就在一切都將塵埃落定時，警方卻判斷現場的情況不可能是吉岡一人的犯行，而吉岡也在想要減輕罪刑的驅使下，供出了阿藤、稻田、久永及松崎等4名「共犯」。

在嚴刑逼供之下 ４人承認了不屬於自己的罪行

警方很快便逮捕了另外4人，根據吉岡的供述，自己僅僅只是幫助犯案，真正的主謀則是阿藤，在2月1日又改變說法為5人共謀。雖然吉岡的供詞反覆，但警方仍然採信了他的說法，並且對剩餘的4人進行了嚴刑逼供，受不了拷問以及逼供的4人在這樣的情形下，最終承認了參與這起強盜殺人案。

1952年，此案件在山口地方法院開始進行審理，檢方求處5人重刑，最後地方法院裁定阿藤死刑，其餘4人無期徒刑。持續主張自己無罪的4位共犯顯然不滿意判決結果，並決定持續的上訴，廣島高等法院仍判處阿藤死刑，其餘3人10年以上不等的有期徒刑。阿藤等人鍥而不捨的持續上訴，並在審判途中認識了正木廣、原田香留夫這兩名律師。

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出書拍電影 律師們用各種方式喚起大眾關注

兩名律師在第一次控訴審結束後，分別出版了《法官，人的生命是權力能奪走的嗎？》以及《真實：八海裁判記》等等的書刊，向大眾表示這是一宗冤案。雖然作出有罪判決的法官也出書回擊兩人的論述，但由於自己持續的將書中的判決作出修改，也因此引發了社會大眾對這起事件真實性的批判。

1956年，導演今井正以正木律師的著作為發想，拍攝了電影《白晝中的黑暗》，1963年朝日電視台也報導了阿藤妻子的專欄《死刑犯的妻子》等，都是為了喚起社會大眾對這起案件的重視。

最後，經過漫長的審理以及法庭攻防，最高法院在1968年宣告此案件皆由吉岡一人所為，其餘的4人在經歷了漫長的17年後，終於獲得了無罪的判決定讞。

冤案帶來的社會議題以及影響

「八海事件」作為日本著名的冤罪案件，引起了許多的社會關注與議題討論。比如冤罪的主角阿藤，在無罪判決後發表了《八海事件獄中日記》，並在這之後的人生，為了廢除死刑而持續奔走，直至2011年逝世。

誠然這些議題非常複雜，絕非單一案件就能夠完全贊成或完全反對，但相信各位讀者們都有類似的想法吧——讓真相得以伸張，並希望不再有冤罪的發生。

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