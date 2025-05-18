犯下了重大犯罪的犯人，通常都會在監獄內關上個幾十年，這樣不自由的生活總是會讓人感到絕望而想要逃離。



不過，監獄本來就是個會嚴加看管的地方，要逃獄幾乎是不可能的情。但在昭和時代早期的日本，曾經有這麼一個人，曾經4度越獄成功，被稱為「昭和的越獄王」，今天要介紹的便是這位越獄王——白鳥由榮的越獄故事。

沒有監獄能夠關住他！日本史上「最強逃獄王」白鳥由榮的傳奇故事（01製圖）

味噌湯竟也能成為越獄工具 點圖放大看看白鳥由榮的故事：

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越獄王白鳥由榮的起點

白鳥由榮出生於日本的青森縣，在年幼的時候成為叔母家的養子，隨著年紀的增長，他的人生漸漸朝不好的方向走去，終於在1933年，由於與同伴一同犯下強盜殺人而被逮捕入獄。

第一次的入獄被關押在青森監獄中，那個年代的監獄環境要比現代惡劣的多，白鳥由榮挺身抗議惡劣的監獄待遇，反而被關進了懲罰室。終於，為了加深抗議的力道，在1936年，他使用手提籃的籃圈自製了一把鑰匙成功越獄，並在隔天便向警察局自首，也因為越獄的原因而加重為無期徒刑。

受到不人道的對待而連續逃獄

在此後，白鳥由榮沉寂了一段時間，在這期間由於開戰的原因，他從環境較好的小菅監獄被移送到了秋田監獄，由於過去的越獄行為，這次監獄方把他關在了有三米高天井的特別房間。白鳥由榮因抵擋不住寒冷而向獄方要求防寒衣物被遭到拒絕，因而使用了暗藏的鐵片，在看守沒注意的期間一點一點地破壞了天井生鏽的鐵釘，在1942年第二次成功越獄，並在3個月後向警方自首。

白鳥由榮的關押時限被再度延長，移送至了北海道號稱難攻不落的網走監獄，並被關進了專門關押兇惡犯人的特別房間。偶爾，他會用他驚人的力氣破壞手銬，因此獄方提供了特製的手銬與腳鐐，並讓他冬天只穿一件衣服，夏天反而穿上好幾件厚重衣物等等的虐待行徑。忍受不了這些行徑的白鳥由榮，在1944年利用味噌湯的鹽分利用味噌湯的鹽分讓手銬以及視察孔生鏽，讓關節脫臼以脫離手銬腳鐐的束縛，並用頭撞破的監獄的天花板，從煙囪完成了第3次越獄。

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就算最嚴密的看守也關不住 白鳥由榮強大的身體能力

戰爭結束後，白鳥再次因為殺人嫌疑被判處死刑，並關押進了札幌監獄。由於他的名號已不脛而走，監獄方加強了特別室的門窗、天花板等等，並派出6人1組的輪班24小時嚴密看守著他，但這依然沒辦法關住白鳥由榮，他一面讓獄卒誤以為會從天花板逃獄，一面用吃飯的碗在床底下挖出了越獄的通道，第4次越獄成功。

為什麼白鳥由榮能夠頻頻越獄成功呢？或許與他異於常人的身體能力有關。據本人所稱，他可以輕易地使自己的身體脫臼，只要頭能夠穿過的地方，他就能夠讓全身的關節脫臼並成功脫身，此外，他還擁有可以每天跑120公里的強健體能，以及能夠徒手破壞手銬的超級怪力，有這樣的身體素質，以及為了逃獄所花的耐心，也難怪日本監獄方對他束手無策。

從越獄王成為模範囚犯 白鳥由榮傳奇的一生

這之後，白鳥雖然又再次向警方自首，但由於監獄方對他的待遇有著大幅度的改善，加上札幌高等法院也採用他正當防衛的說法，從死刑減為20年刑期，他並沒有再越獄，甚至在這之後成為了模範囚犯而獲得假釋出獄。

他的故事也被寫成各式各樣的書籍，或是翻拍成電視劇，就連熱門日本漫畫《黃金神威》中重要角色白石由竹也是參考了白鳥由榮創作出來的。身為犯人的他就以這樣傳奇的事蹟，在日本人的心中留下了不可磨滅的印象。

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