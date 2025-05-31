大埔召的士去「半山區」竟非港島？車資$3XX變$3X　真相是這屋邨

此半山不同彼半山！有的士司機於網上發文大呻，日前有乘客於大埔召車，在應用程式寫了去「半山區」，他原以為遇上富貴乘客要去港島半山，加上車程較遠，會有不錯收入，怎料結果卻大失所望，車資由預計中的逾300元，變成現實中的30多元，而地點竟是區內的公共屋邨。



有的士司機於網上發文大呻，遇到有乘客在召車程式寫上去「半山區」，他原以為是去港島半山，怎料是去大埔富蝶邨。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

該的士司機於facebook群組「大埔 TAI PO」發文，寫道「咁都得？真係攞命，有個客call的士。以為係過海嗰個半山！點知佢同我講係『褲跌穿』，$3XX車費變成$3X」。照片顯示，乘客於召車程式上寫上欲從「大埔太和站」到「半山區」。

乘客召車去「半山區」 實際竟是去「富蝶邨」

有網民就根據樓主「褲跌穿」諧音，猜到乘客目的地是「大埔富蝶邨」，指出地理位置確實在半山。有網民認為乘客在召車程式沒說清楚是去「富蝶邨」，而是寫「半山區」，原因是「佢哋自我感覺良好」。

富蝶邨可容納約2萬人，屋苑位於山丘之上，不少單位可飽覽吐露港，四周綠油油一片。（政府新聞處）

有網民就列出大埔位於半山的屋苑，「大埔半山主要屋苑包括：天鑽、大埔寶馬山、滌濤山、鹿茵山莊、悠然山莊等」。

不過也有網民質疑截圖真偽，「唔好onX啦，香港的士呢個app一早執咗啦」、「仇富蝶，都要做好功課」。