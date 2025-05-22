的士大戰網約車！馬路碰撞爭執　的哥爆粗拍片騷擾普通話乘客惹議

網約白牌車盛行令的士業界流失生意，雙方矛盾競爭不斷。近日網上流傳1段影片，有的士與網約車碰撞，的士司機憤而拿出手機拍攝操普通話的一家三口網約車乘客，又與網約車司機爭執，其間的士司機激動爆粗「你撞到我架車呀，X你老X」。



影片引來熱議，網民大多批評的士司機，「放上網公審，仲要影埋小朋友，嚇親遊客，人哋以為攔途截劫，還要講埋粗口」、「唔檢討自己反而去怪人哋搶飯碗，如果你服務好邊個搶到你」、「的士佬自己揀客、拒載、濫收車資就得」。不過也有網民指出，網約車屬非法載客取酬，「做非法嘢！唔出事咪無事囉！這單出咗事發生交通意外！一定會俾對方追究」、「發生交通意外，網約私家車冇保險賠」。



近日網上流傳1段影片，有的士與網約車發生碰撞意外，司機繼而於馬路爭執。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載1段約1分鐘影片，寫道「的士與網約車，爭霸戰……但的士司機好似嚇親啲遊客，不應該的行為」。片初，網約車停在馬路打開了車門，的士司機用手機鏡頭掃着拍攝網約車前座男乘客和下了車的網約車司機一輪，然後問乘客在網上召車付了幾多錢，坐在後座、抱着女童的女子以普通話回答「$240」。

的士網約車馬路碰撞 的哥拍片騷擾網約車乘客

網約車司機問「點呀？咩事呀？」，的士司機未有回答，轉到車頭拍攝及讀出網約車車牌，「240蚊就可以坐架私家車㗎喎原來」，同時可看到的士緊貼停在網約車旁邊，應是有碰撞。

片初，的士司機用手機鏡頭掃着拍攝網約車前座男乘客和下了車的網約車司機一輪。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片初，的士司機用手機鏡頭掃着拍攝網約車前座男乘客和下了車的網約車司機一輪。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機問乘客在網上召車付了幾多錢，坐在後座、抱着女童的女子以普通話回答「$240」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機轉到車頭拍攝及讀出網約車車牌，「240蚊就可以坐架私家車㗎喎原來」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機用普通話問女子「你身體有沒有事呀？」，女子以手掌遮擋鏡頭。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的哥激動爆粗：你撞到我架車呀，X你老X

的士司機隨後走回乘客身旁，用普通話問女子「你身體有沒有事呀？」，網約車司機立即阻止，重複說「唔好騷擾我啲客人」，女子亦以手掌遮擋鏡頭。的士司機不滿指「喂，你（網約車司機）唔好㧬開我呀」，網約車司機說「你冇客人關我咩事啫」，的士司機表示「嗱，我拍（攝）人我唔犯法㗎，我同你講」，網約車司機再指出「你唔好騷擾我啲客人」。

接着兩人重複說同1句，的士司機指「你唔好掂我呀」，網約車司機就說「你唔好掂我架車」，的士司機激動爆粗，「行埋嚟都唔得呀？你撞到我架車呀，X你老X」，網約車司機反駁「你開我車門呀，做咩呀」，的士司機指「車門自己開㗎，你話我開呀」，網約車司機罵道「你黐線啦」。

隨後似是前座男乘客開了車門欲與的士司機對話，的士司機乘勢指出「哇，個車門又自己開啦……我X你個老X，我開你車門？」。之後有1名穿着工程反光衣的男子入鏡勸架，表示「等差佬嚟先」，影片就此完結。

的士司機指「你唔好掂我呀」，網約車司機就說「你唔好掂我架車」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機指「你唔好掂我呀」，網約車司機就說「你唔好掂我架車」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

隨後似是前座男乘客開了車門欲與的士司機對話，的士司機乘勢指出「哇，個車門又自己開啦」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

之後有1名穿着工程反光衣的男子入鏡勸架，表示「等差佬嚟先」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民斥：的士佬開口埋口X老母

大多網民留言批評的士司機態度差劣，「呢個行業喺香港真係神憎鬼厭」、「點解咁容易俾Uber搶到客？你問下人哋寧願揀Uber都唔揀DC坐啦！」、「DCX確實無品，嚴重影響香港形象，打擊旅遊業」、「的士佬開口埋口X老母，你睇下人哋做客幾咁有禮貌，抵你冇生意」。

網民斥責的士司機騷擾乘客，「我係個客一定XX死你！我坐咩車關你X事！仲大大個手機隊埋嚟BB塊面，又大聲講嘢！有理都變無理！」、「個客非常茫然，嚇到就嚟想喊」、「有交通意外咪同個司機傾，點會走去搞啲乘客」，又指出「乘客選擇權，有何問題呀？」。