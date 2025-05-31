劏行家？中環去太子$250　乘客促按錶收費：我有揸的士　結果曝光

的士司機自行定價？近日有港男發帖怒斥有的士司機「劏客」，指他與醉酒友人從中環乘的士往太子，剛上車司機就表示「要收$250」。他馬上拒絕司機，堅持要求按錶收費，否則報警處理，最終司機只得照做。但港男事後仍感氣憤，決定分享事件提醒網民。



有港男發帖怒斥稱遇到的士司機「劏客」，指他與醉酒友人從中環乘的士往太子，被司機要求付$250車費。（《黑暗榮耀》劇照）

該網民在社交平台Threads發帖抱怨遇到的士司機「劏X香港人」的經歷，指早前與友人在中環喝完酒，在街邊截的士離開。樓主指當時友人已然喝醉，的士司機「望到之後就話收$250」。樓主原以為是指清潔費，心想「哦，嘔咗先算」，於是便上車表示要去太子。

的士司機隨後「話去太子收$250」，並在駛出數十米後要求樓主先付車費。樓主即時拒絕，堅持「我跟錶畀錢」，司機卻指「去太子係收$250，啱啱講咗」。

樓主堅持按錶收費否則報警

樓主透露自己「有揸下的士」，了解的士運作，當時亦堅持按錶收費，更要求司機「一係就而家起錶，一係就去差館」。司機見狀「死死地氣起錶」，並表示「你話點就點啦，你哋人多勢眾」。

樓主指若非太累肯定會開聲繼續指斥司機，表示沒想到有的士司機「咁X明目張膽劏X香港人」，又提醒網民「以後大家見到呢啲X街真係唔使驚，唔好落車，夠膽就唔好做生意慢慢玩」。

樓主要求司機按錶收費，否則報警。（Threads）

網民鬧爆「劏客」行為：離晒譜

網民紛紛留言斥責司機，「咪就係呢啲人做衰咗」、「呢啲真係X街嚟嘅，個市都唔好，仲要X劏客，樓主做得好」、「做得好，而家啲的士佬真係好大貪，離晒譜」。亦有人表示遇過的士司機「劏客」，「我日頭坐都遇過，耷低頭攞錢到畀錢嗰刻發現個錶突然間貴咗20幾蚊」。另有網民建議樓主投訴司機，「快啲投訴佢啦而家有扣分制」。

根據的士司機違例記分制度，「濫收車費」可記10分。（示意圖，資料圖片）

的士司機濫收車費可被記10分

根據的士司機違例記分制度，「濫收車費」可記10分。

記分制下，當的士司機在任何2年期間被記的分數累計至指定水平，便會觸發相應行動或罰則。具體而言，若被記8至14分，運輸署署長會向該人送達1份的士司機違例記分提示；若被記10分或以上，該人亦會收到1份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。如該人無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁1個月。

另外，若被記15分或以上，該人可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。

（綜合）