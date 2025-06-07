女童企港鐵閘機內　等候乘客拍卡跟住出閘　同行母親再1舉動惹議

港鐵提供3歲以下小童免費乘車的服務，惟最近有女生在社交平台分享，表示日前在一港鐵站準備出閘時，發現有1名女童站在閘內，待她一拍卡，女童便跟隨走出閘。其後在閘外等候的女子則向樓主點頭示意，讓樓主不禁直呼「冤枉呀大人，我唔係要幫妳呀」。樓主後來到客務中心向職員反映事件，對方則表示「會留意吓」。



樓主早前於一港鐵站準備出閘時，發現有1名女童站在閘內，待她一拍卡，女童便走出閘。（Threads圖片）

女童閘內等其他乘客出閘

樓主在Threads上發文，表示日前在港鐵站內準備出閘，當下看到除了1名女子站在閘外，另有1名女童仍在閘內。樓主還未來得及反應，便使用都會票拍卡，女童尾隨她出閘，下一秒才意識到其中的奇怪之處，「應該係個小朋友係冇畀車錢，等人拍卡出閘」。樓主續指，閘外的女子應為女童的母親，而且在樓主出閘後向她點頭示意，讓樓主直呼「冤枉呀大人，我唔係要幫你呀」。

樓主在文中指涉事母女為內地人，表示「而家啲大陸人真係好猖狂」，又批評港鐵職員辦事不力，「兩個一齊出，連個閘響都冇人過嚟處理」，樓主最後到客務中心反映，「職員話佢話會留意吓喎」。

部份網民認為舊式閘機更能杜絕兩人同時出閘的情況。（示意圖 / 資料圖片）

網民：用返舊閘機

帖文引來大批網民熱議，不少人認為樓主應阻止涉事母女離開，直至港鐵職員到場處理，「如果我遇到，我會block住佢哋唔畀佢走，直接打電話叫職員過嚟」，有人則分享自己如何防止相關情況發生，「特登行去冇人位，確保身後冇人先拍，唔想益人」、「以後過閘要閘板前停，嘟完行前半步，停定關閘先行」、「用返舊閘機，有三支棍要手推，咁就冇人跟尾出閘」、「明明以前手推式最好又快又唔偷過唔到」。