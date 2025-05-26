港鐵倒瀉珍奶！港女無執手尾下車　港男公審惹議　網民建議這樣做

坐港鐵要有公德心保持車廂清潔。有港男早前在網上發相，指目擊車廂內有女乘客，站在車門位置，將一整杯珍珠奶茶倒瀉在地上，她一直低頭繼續玩電話，未有任何打算清理執手尾的意圖，而最離譜是她竟然下了車，剩下滿地流到對面車門的珍奶。港男不忿其行為缺乏公德心，放到網上公審。



帖文引來網民熱議，「見到就諗起鞋底黐笠笠嘅感覺」、「遲早香港地鐵，好似外國地鐵污糟邋遢，有老鼠曱甴」。有人問如遇這情況應如何處理，不少網民提供解決方法。



長髮女子站在車門，不慎將整杯珍珠奶茶倒瀉在地上。（Threads圖片）

從港男在Threads上發出的相片可見，事主為1名長髮女子站在車門，不慎將整杯珍珠奶茶倒瀉在地上，珍珠滿地，奶茶更流到對面車門。樓主批評，該女子最後一走了之，留下遍地珍奶，「直接走X咗？」。

現場珍珠滿地，奶茶更流到對面車門。（Threads圖片）

網民看到相片後議論紛紛，有人認為該女子行為無公德心，「見到就諗起鞋底黐笠笠嘅感覺」、「遲早香港地鐵，好似外國地鐵污糟邋遢，有老鼠曱甴」。

有人則問「其實我想問如果呢種情況冇紙巾點算？」，有網民回應，「問人拎囉，唔識諗辦法咩」。有人質疑就算想收拾殘局也難以處理，「想知咁大灘要幾多包紙巾先可以解決件事，我估5包都吸唔哂，得一包解決唔到，又留低一舊舊濕咗紙巾仲衰」，「倒瀉咁多真係冇乜得搞，要揾地拖拖先搞得掂，咁嘅情況都只能夠等架車去到總站，由清潔人員處理，倒瀉嘢嗰個人都無咩可以做」，因此有網民認為「一係落車搵站員講，一係按掣同車長講」。