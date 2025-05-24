港鐵後生仔疑吸太空油狂震！遭近距離拍片眼神恍惚　網民建議咁做

毒品，一次都唔好試！新興毒品「太空油」入侵年輕人圈子，造成極大禍害，周六（5月24日）社交平台流傳影片，見到1名戴眼鏡年輕男子在港鐵車廂內全身不停震抖，腿部不穩要雙手扶車門，右手手持電子煙。網民相信四眼男正吸食太空油，縱然他看向鏡頭，但眼神恍惚未阻止拍攝。



網民奇怪為何不少年輕人選擇到港鐵等公共場所吸食太空油，又認為目擊者應該報警，「如果舉報有錢分，應該一街人衝去」。又人亦質疑片中男子可能是身體不適，不應斷定認他吸食毒品，最好還是報警或召職員處理。



社交平台瘋傳影片，有戴眼鏡年輕男子疑在港鐵車廂吸食太空油，全身都在震。（影片截圖）

車廂內男子全身震抖 持電子煙疑吸太空油

周六早上（24日）社交平台Threads瘋傳影片，1名身穿黑衫藍色短褲的戴眼鏡年輕男子疑在港鐵公然吸食太空油，被旁邊乘客近距離拍攝仍無太大反應。影片所見，四眼男在車廂內靠着車門全身震抖，他雙腿發軟要雙手放在車門上支撐身體，他右手手持電子煙。

拍攝者當時站在眼睛男身旁，眼鏡男還一度望向鏡頭，但眼神恍惚似神志不清，而其他乘客則似未有為意。樓主留言稱：「下一站，太空。」

眼鏡男全身震，雙手扶住車門。（影片截圖）

眼鏡男全身震，雙手扶住車門。（影片截圖）

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網民：啲大空戰士點解咁明目張膽

許多人猜測眼鏡男正吸食「太空油」，「其實真係好X唔理解，明知食完會咁樣，點解仲要喺公眾地方食」、「他生病了嗎？或者有吸毒？」、「佢見到你影佢仲以為會鬧你㖭」、「以前啲道友都係喺一二邊偷偷哋吸毒，家陣啲大空戰士點解可以咁明目張膽」、「點解特別多人搭地鐵吸太空油」。

眼鏡男一度望向鏡頭，但眼神恍惚。（影片截圖）

眼鏡男一度望向鏡頭，但眼神恍惚。（影片截圖）

網民籲報警

不少網民建議如遇到疑似吸食太空油的情況應舉報，「即刻拉動門旁邊嗰個緊急通話啦」、「如果舉報有錢分，應該一街人衝去 」、「見到報警啦」。

太空油現時已被列為受管制危險藥物。（資料圖片）

太空油現時已被列為受管制危險藥物。（資料圖片）

太空油列毒品 販運最高可囚終身

太空油屬新興毒品，外表似電子煙油，主要成份通常含依托咪酯（Etomidate）。太空油現時已被列為受管制危險藥物，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。若任何人為未成年人獲取或向未成年人供應或販運危險藥物，警方會引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。警方呼籲市民提高警覺，切勿以身試法。

（綜合）