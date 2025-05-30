港鐵職員跳舞片瘋傳！高難度動作網民提這幕：港鐵星爺　港鐵回應

工作時不忘運動？近日網上瘋傳「港鐵職員跳舞」影片，有港鐵男職員在站內以蹲姿快速踢腿，疑跳着哥薩克人「霍巴克踢腿舞」（Hopak）的動作。由於動作講求多組肌群力量，而職員卻做得頗為輕鬆，故網民都大為震撼，「勁欣賞！呢個動作好高難度」，更有人笑稱「高手在民間」、「被港鐵耽誤了的舞蹈員」。不過亦有人不認同工作時「咁樣玩」，甚至有人稱已向港鐵投訴，但就有網民回應「輕鬆啲啦香港人」。



港鐵回應《香港01》時表示，影片中男職員僅是「鬆下筋骨」，強調事件並無影響工作，現已提醒該職員日後多加注意。



網上瘋傳「港鐵職員跳舞」影片，有港鐵男職員在站內以蹲姿快速踢腿。（Threads影片截圖）

相關影片於29日在社交平台Threads及Facebook多個群組間流傳，顯示1名身穿港鐵制服的職員疑在站內範圍「跳舞」，蹲在地上雙腳交替踏步。不過，未知職員是否得知有人正在拍攝。

片中可見，1名身穿港鐵制服的職員疑在站內範圍「跳舞」。（Threads影片截圖）

「霍巴克踢腿舞」（Hopak）的動作亦是以蹲姿快速踢腿。（Threads影片截圖）

網民讚嘆：大內高手

該動作頗具考驗，但男子卻做得甚是輕鬆，短短7秒的影片就見他做了8組交替動作，而網民看完影片更直言「少啲腳力都唔得」、「我一下都做唔到」。不少人更驚訝於男子的體能，笑指他是「大內高手」，「勁欣賞！呢個動作好高難度」、「佢唔係一般勁，佢係好X勁」、「做到呢個動作嘅人體能好勁」，甚至引來質疑聲音，「點會咁輕鬆，係咪AI片？」、「點解隻腳嘅活動好似好假咁樣，係咪AI generated」。

有網民聯想到星爺在電影《整蠱專家》中大秀舞技的一幕。（《整蠱專家》劇照）

有網民聯想到星爺在電影《整蠱專家》中大秀舞技的一幕。（《整蠱專家》劇照）

亦有網民聯想到星爺在電影《整蠱專家》中唱「哪裏來的駱駝客呀」兼大秀舞技的一幕，笑指職員是「港鐵星爺」、「被返工耽誤嘅笑匠」、「被港鐵耽誤了的舞蹈員」。

不過亦有網民「唔多欣賞」，直指「返工搞啲咁嘅嘢」，更有網民表示「已保存這影片，打去港鐵開咗case投訴」，但就有網民回應「都無阻人」、「輕鬆啲啦香港人」。

港鐵回應：男職員「鬆下筋骨」

港鐵回應《香港01》時表示，影片中男職員僅是「鬆下筋骨」，強調事件並無影響工作，現已提醒該職員日後多加注意。

（Threads、Facebook）