公屋申請被DQ！58歲單身港男呻入息超額$210　網民敎路2招過關

民間智慧常說「住公屋就是人生勝利組」，但申請公屋之路不但漫長，「入門」資格亦甚嚴格！近日有58歲單身港男想申請公屋，但入息超過限額210元，未能獲批申請，於是發帖請教網民如何補救。



網民即時出謀劃策，提出2大「直接減入息」方法，包括建議向老闆要求減人工，以及另謀較低薪金工作。不過，以增加請假、額外供強積金等方式去減少收入，原來不符公屋入息計算方法！



近日有58歲單身港男想申請公屋，但因入息超額210元就未能獲批申請。（《失憶24小時》劇照）

該名港男在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，指他「58歲單身申請」公屋，但在扣除強積金後，入息超額210元而不獲批申請，故求助於網民，「有什麼方法可以做到申請，麻煩各位給些意見！」。

申請1人公屋單位入息限額13,090元

根據房署網頁，在扣除強積金供款後，現時申請1人公屋單位的每月入息限額為13,090元，如樓主超額210元，估算其每月入息為13,300元。

在扣除強積金供款後，現時申請1人公屋單位的每月入息限額為13,090元。（房屋署網頁）

網民建議「主動減薪」

不少熱心網民即時「教路」，有人建議樓主向老闆說明情況，主動要求減薪，「減人工最實際」、「同老細講要申請公屋，佢實減畀你，加就話難，減好易」、「叫老細減薪囉，減人工有邊個老細唔肯」；另有人叫樓主辭職或另找月薪較低的工作，「搵份少啲人工嘅」、「搵多啲就話難啫，搵少啲應該冇問題嘅」，更有人開玩笑稱「娶老婆申請2人」。

「請多啲假、供多啲強積金」減收入 不符入息計算規定

另有網民就提議樓主「每個月請一日事假，叫公司照扣糧」，以請假或放無薪假方式降低月薪，然而相關建議未必可行。按照房屋署公屋入息計算方法，若樓主為固定底薪人士，按規定「固定底薪人士以填報日期前一個完整曆月的底薪計算收入」，如果樓主底薪不變，扣減假期亦不會影響其入息計算。

有網民建議樓主多請假、額外供強積金，但這種方式原來不符公屋入息計算方法（示意圖，資料圖片）

也有網民建議樓主「供多啲強積金」、「MPF係可以自願性咁供多超過5%」，打算增加強積金供款方式以扣減入息，樓主亦留言表示認可，稱「好意見啊！謝謝！」。

強積金自願供款不會扣減入息總數

不過，自願性增加強積金供款亦同樣不符房屋署公屋入息計算方法，按照相關規定，申請公屋人士的入息雖可扣減強積金供款，但做法僅限法定的5%強制性僱員供款，及現行每月最高僱員供款限額1,500元為上限，申請公屋人士須遞交由僱主填妥的「僱員薪金證明書」作僱員強制性供款的證明文件。換言之自願性額外供款，並不會扣減入息總數計算。

（Facebook、房屋署網頁）