公屋輪候4年即畢業　新移民婦1原因「極速上樓」惹議：我算慢了！

【公屋申請／公屋輪候】公屋輪候時間平均5年以上，但有方法可快速上樓？有新移民人妻於內地平台「抖音（TikTok）」上載影片，分享自己輪候公屋僅4年便獲派黃大仙慈正邨單位經過，又揭露「快速上樓」關鍵，直指「我算慢了」。



影片引來網民熱議，有人留言「恭喜」，但亦有網民批評「太高調」，質疑是「靠關係」才能「快速上樓」。該新移民人妻隨後再拍片反駁，否認「靠關係」，強調只是想分享生活點滴，感嘆「我現在發現了，上網不能太誠實？」、「這個社會好奇怪，人也奇怪」。



有新移民人妻拍片，分享自己輪候公屋僅4年便獲派黃大仙慈正邨單位經過。（Google地圖）

根據房屋署網頁最新數據，截至2025年3月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者平均輪候時間5.3年。不過有網民於5月25日在Facebook群組「香港公營房屋討論區」上載2張抖音影片截圖，留言「令大家葡萄，申請四年可以住慈正邨」。

新移民婦一家四口輪候4年獲派公屋

第1張截圖看到，有新移民人妻在抖音平台發布影片，見到她與丈夫及子女一家4口在公屋單位內，面露開心表情，寫上「4年等待，終於輪到我拿到公屋啦！今日新居落成，入伙喬遷！在香港這個繁華的城市，也有屬於我的一盞燈火」。第2張截圖看到，該人妻標記了「汕尾人在香港」、「日常二胎」、「全職寶媽」等。

有網民於5月25日在Facebook群組「香港公營房屋討論區」上載2張抖音影片截圖，留言「令大家葡萄，申請四年可以住慈正邨」。（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）

有網民於5月25日在Facebook群組「香港公營房屋討論區」上載2張抖音影片截圖，留言「令大家葡萄，申請四年可以住慈正邨」。（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）

網民批太高調：乜都要認叻

網民對此議論紛紛，有人留言「恭喜恭喜」，但亦有網民批評片主「太高調」，又質疑是「靠關係」才能「快速上樓」，「我仔排咗8年，一家五口，仲未有」、「好心呢啲嘢就唔好講岀嚟啦，佢哋好似乜都要認叻咁」。

新移民婦拆解關鍵：是政府拆遷戶

翻查資料，該影片並非近日發布，目前無法瀏覽。該新移民婦曾解釋原本一家租住長沙灣福華街唐樓劏房單位，但由於單位遇上政府拆遷等原因，才提前安排公屋上樓，強調沒有「特別快」，反而「算慢了」。

根據房屋署網頁最新數據，截至2025年3月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者平均輪候時間5.3年。（資料圖片）

再拍片反駁網民：這個社會好奇怪

而面對網民圍攻，該新移民人妻於2024年12月以「熬過了4年，公屋終於上岸！這就是4年的代償，給你們看一看！說這說那的朋友們，你們要的答案來了！生活不如意的不要再來我這裏找出口發泄了」為題在抖音發布影片，逐一反駁網民批評，強調她並非靠「關係」上樓，「是不是有關係戶什麼的，其實香港不流行這套，而且很正規，都是走正常流程」。

該新移民人妻再拍片解釋輪候4年就獲派公屋原因。（抖音影片截圖）

影片中，該新移民人妻與兒子回到長沙灣福華街唐樓樓梯門口，指其丈夫原本單身申請公屋十多年，結婚後，丈夫到房屋署加上她和兒子名字，詎料到2020年，她們租的劏房遇上政府拆遷，所以重建局一直調查核實她們資格，「最後結果是符合要求上公屋的，而慈正邨就是我們最後的安置結果」。

該新移民人妻再拍片解釋輪候4年就獲派公屋原因。（抖音影片截圖）

該新移民人妻再拍片解釋輪候4年就獲派公屋原因。（抖音影片截圖）

該新移民人妻再拍片解釋輪候4年就獲派公屋原因。（抖音影片截圖）

該新移民人妻感嘆「我現在發現了，上網不能太誠實？」、「這個社會好奇怪，人也奇怪」。（抖音影片截圖）

該新移民人妻補充，起初只為分享生活點滴，沒想到引起熱議，「其實我很早就解釋過是重建局安置，有些網民非要說我靠關係，太高調」，感嘆「我現在發現了，上網不能太誠實？」、「這個社會好奇怪，人也奇怪」。