中獎悲劇！50歲男爽中彩票史上最高獎金$13億　狂歡慶祝2原因被捕

贏大獎固然開心，但也別得意忘形！美國肯塔基州強力球歷史最高獎金得主近日傳出被捕消息，獎金都「尚未捂熱」就被送入牢房。這名50歲「幸運兒」剛贏得1.67億美元（約13億港元）僅4天，他和女友去度假慶祝期間疑醉酒鬧事，不但打傷1名遊客，還涉嫌襲警兼拒捕，目前被指控多項宗罪名，包括毆打執法人員等重罪，一旦罪成恐會成階下囚。



美國肯塔基州50歲男子法辛（圖中）贏得強力球最高獎金約13億港元，打算與母親（圖左）分享。但法辛在與女友（圖右）度假慶祝時，涉嫌襲警被捕。（Kentucky Lottery）

中強力球獎獲獎金1.67億美元

綜合外媒報道，美國肯塔基州50歲男子法辛（James Farthing）於今年4月購買強力球彩券（Powerball），於4月26日發現其所買的彩券刷新該州強力球歷史性新高獎金記錄，贏得獎金高達1.67億美元（約13億港元）。

法辛於4月28日領獎時透露會將獎金用以償還債務，並會和77歲母親格裡茲（Linda Grizzle）一起分享獎金，因為他平日總會和母親一起買彩券。當時他更指相信獎金可以成為「最棒的母親節禮物」，詎料法辛尚未和媽媽慶祝母親節，就已被警方拘捕。

度假慶祝時闖禍 與女友同被捕

當時法辛正和42歲女友傑奎琳（Jacqueline Fightmaster）前往佛羅里達州聖彼得海灘（St. Pete Beach）TradeWinds渡假村慶祝贏得豐厚獎金，卻在醉酒狀態下與1名遊客爆發肢體衝突。

根據佛州皮尼拉斯縣（Pinellas）警方所指，法辛和女友傑奎琳涉於4月30日晚上11時於渡假村鬧事，法辛打了該名遊客的臉部。警員介入時，法辛還踢到該縣副警長的臉部，導致對方右眼下方出現紅腫。

法辛被指控1項毆打執法人員、2項毆打及拒捕等多項罪名。（Pinellas County Jail）

傑奎琳被控擾亂治安，目前已被釋放。（Pinellas County Jail）

被控多項罪名 包括襲警重罪

法辛踢傷副警長後拒捕並試圖逃離渡假村不果，最終與在現場醉酒大叫的女友一同被捕。本身有前科的法辛現被指控1項毆打執法人員重罪、2項毆打及拒捕較輕罪，另違反假釋規定，目前被拘留中；至於傑奎琳則被指控擾亂治安的輕罪，目前已被釋放。

據指，法辛過去的犯罪記錄包括與毒品和盜竊有關的指控，以及接收贓物、篡改證據和參與組織犯罪，而他的原定保釋期限為今年8月。

（綜合）