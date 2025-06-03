的士車資$37.3！司機開口價索$40　乘客手持零錢哀嘆：黑社會咁款

本港實施的士司機違例記分制，其中濫收車資屬扣分項目，惟有網民發文分享，表示早前乘坐的士前往診所，由於趕時間，故一早準備好車資，大約為37.3元。樓主雖然已手持足夠零錢，但司機卻兩度堅持要收取40元，樓主最後照付40元後下車，但事後忿忿不平大嘆「你搵食辛苦，家陣我又好輕鬆？黑社會咁款」。



樓主乘坐的士前往診所，並已準備好零錢作車資，大約為37.3元，但司機卻堅持要收取40元。（示意圖／資料圖片）

車資$37.3 的士司機卻堅持收$40

樓主在社交平台Threads上發文，表示事發當天早上，他因趕時間而乘搭的士前往診所，由於預計車資約30多元，「為咗司機唔使找錢，我就拎定啲散銀神沙喺手」，準備一到目的地就能迅速付錢下車。

的士駛到診所時，車資為37.3元，但司機卻直接說「40元」，樓主回應指自己有足夠零錢付車資，對方卻只重複說「40元」，樓主最後照樣付了40元，以便盡快到診所。

網民勸報警：濫收車資

樓主在帖文表示「你搵食辛苦，家陣我又好輕鬆？黑社會咁款，畀返$2.7我呀」。網民紛紛留言替樓主不值，並指不應因趕時間而「屈服」，直言該名的士司機濫收車資，「你照畀就係你戇X」、「你應該畀$37.3，然後落車」、「關趕時間乜事？放低錢，開門，落車，冇嘢需要解釋同爭拗，就係咁簡單」、「唔通佢講100（元）你都畀咩？你搭咗幾多錢就畀幾多錢落車」、「呢啲可以報警，濫收車資」、「咁就過份咗，佢四捨五入嘅範圍咁闊嘅」。

的士記分制11項罪行可扣分

的士記分制涵蓋影響的士服務質素，而在現行法例中屬刑罰較高的11項與的士司機相關的罪行，包括濫收車費、故意拒載、沒有採用最直接而切實可行的路綫駛往目的地等。

該11項罪行按嚴重性被劃分為三級，分別給予10分、5分及3分；如某人因干犯有關罪行被定罪或負上繳付定額罰款的法律責任，會被記相應的分數。

在記分制下，當的士司機在任何兩年期間被記的分數累計至指定水平時，便會觸發相應的行動或罰則。具體而言，若被記 8至14分，運輸署署長會向該名司機送達一份違例記分提示；若被記10分或以上，該名司機亦會收到一份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。

的士記分制已於2024年9月22日生效。（資料圖片/黃浩謙攝）

沒有遵從有關要求 定罪可罰5,000元及監禁1個月

如該司機無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁1個月。所有被記分的的士司機（包括沒有收到強制修習通知者）均可修習的士服務改進課程，在完成有關課程並通過考試後，該司機可從先前被記分數總數中減除3分。

若被記15分或以上，該司機可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。