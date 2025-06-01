觀塘食肆甜品驚現大螺絲！港女︰爭啲食死人　侍應提這樣補償惹議

外出用膳最重要的是食物安全！1名港女在網上表示，早前在觀塘1間食肆用膳，品嚐甜品「火焰雪山」期間，「食食吓覺得口內面有粒好硬嘅嘢」，吐出後驚見竟然是1顆大螺絲，於是立即拍片和向侍應投訴。侍應立即收走螺絲，道歉解釋機件問題，提出甜品免費或全單85折，港女和朋友沒有答應，最終付款668元。港女事後直斥「無端端甜品入面有咁大粒螺絲，食落去真係可大可小」，準備向食環署作出投訴。



許多網民留言指「好彩冇大大啖咬落去咋，如果唔係真係牙都崩埋出血」、「仲敢收錢咁有自信？食飯變咗食螺絲，我1蚊都唔會畀」、「螺絲喎大佬，未出事有85折，食到整崩牙會唔會先5折，講真即使佢免費，咁樣已經值得報食環」。



樓主品嚐甜品「火焰雪山」期間，「食食吓覺得口內面有粒好硬嘅嘢」吐出驚見竟然是1顆大螺絲。（Threads圖片）

侍應提出甜品免費或全單85折

樓主在Threads表示，5月25日晚上7時許到觀塘1間食肆用膳，叫了半價優惠甜品「火焰雪山」一起享用，她其後發現口中有硬物，「開頭以為係糖膠，一拎出嚟之後發現係粒好大粒嘅螺絲」，形容「爭啲食死人」。樓主拍片記錄事件，繼而向侍應反映，侍應立即收走螺絲，並道歉稱機件問題，「無故出現喺甜品入面」，提出甜品免費或全單85折。

侍應提出甜品免費或全單85折，樓主和朋友沒有接受到，最終連同其他食物，盛惠668元。（Threads圖片）

港女︰準備向食環署作出投訴

樓主和朋友沒有接受到侍應提出的方案，最終連同其他食物，埋單盛惠668元。樓主當場沒有作出太多追究，同時忘記收走螺絲作為證據，她提醒大家「無端端甜品入面有咁大粒螺絲，食落去真係可大可小少，準備向食環署作出投訴」。

網民︰仲夠膽收錢？差啲食死人

大量網民表示，「支持投訴」、「仲夠膽收錢？差啲食死人」、「估唔到可以離譜到咁」、「85折？免費係基本啦」。

（Threads）