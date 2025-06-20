公屋寬敞戶首派馬鞍山靚裝單位！望海景、免裝修：好過中六合彩！

【公屋申請／寬敞戶派位】不少輪候公屋多年的人期望有朝一日可以「上樓」，近日就有網民分享驚喜經歷，指自己首次以「寬敞戶」身份申請其他單位，即獲分派馬鞍山頌安邨1人單位，不但獲免租3個月，而且日後租金相宜、環境開揚，連裝修都一應俱全，家中可眺望科學園海景，直言「開心過中六合彩！」。帖文引來網民熱烈回應，不少人都表示羨慕：「你真係好彩！」



樓主獲派的1人單位樓層適中、面向開揚景色。（網上圖片）

靚裝＋海景＋送煮食爐：一應俱全即住得！

樓主於facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖分享喜訊，指自己以寬敞戶身份申請其他公屋單位，幸運地獲派馬鞍山頌安邨一人單位，面積達約115平方呎，月租僅約1,600港元，而他是寬敞戶調遷，故可免租3個月，而最令人意想不到的是，上手住戶留下裝修，包括地磚、牆身等，省卻重新裝修的時間與費用。他笑言：「上手住客係大好人，無剷走，變相幫我慳返唔少裝修費，可以即刻拎包入住！」

樓主表示：「上手靚裝保留，慳番裝修錢，即住得！廁所有大窗唔係黑廁，煤氣熱水爐喺廚房沖涼唔怕中瓦斯毒，真係太完美！」樓主更透露，單位外望科學園海景，「仲有煤氣公司送單頭煮食爐」，誠意滿分。

樓主笑指：「上手聽話就剷晒，我遇上大好人就留返俾我！」（網上圖片）

交通方便、鄰近商場，步行可到馬鞍山站與恆安站，是不少人夢寐以求的地點。（網上圖片）

可見單位裝修十分企理，可以立即入住。（網上圖片）

可見單位裝修十分企理，可以立即入住。（網上圖片）

網民羨慕：間屋掂呀！

有眼利網民從圖中認出單位位於馬鞍山頌安邨，形容該邨交通方便、鄰近商場，步行可到馬鞍山站與恆安站，是不少人夢寐以求的地點。有網民留言：「你一人住到咁靚間屋，真係中頭獎」、「有靚景、有裝修、又方便，點解我抽唔到！」樓主回應稱：「係屋邨主任打電話畀我叫我申請，申請後大約一個月就收到消息」。

公屋寛敝戶需調遷到合適單位

根據房委會規定，公屋租戶在承租單位後，若因家庭成員遷出、離世、結婚、移民等原因而刪除戶籍，使餘下的家庭成員享有的居住面積超逾既定的編配標準，便成為「寬敞戶」。

倘成為寬敞戶，租戶須遷往房委會認為居住面積符合其家庭人數的公屋單位。房委會會分階段處理寬敞戶，首先處理「優先處理寬敞戶」個案，自2013年10月1日起，根據家庭人數居於超逾以下室內樓面面積而沒有長者或殘疾成員的租戶會被界定為「優先處理寬敞戶」。現行寬敞戶標準及「優先處理寬敞戶」界限詳情如下：

現行寬敞戶標準及「優先處理寬敞戶」界限詳情。（房委會網站截圖）

「優先處理寬敞戶」可獲編配最多3次位於原邨或所屬區議會分區內其他屋邨的單位。倘住戶不合理地拒絕接受所有3次編配，會被終止租約。

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