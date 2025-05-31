內地女追罵便利店員：活該一輩子當收銀 　1句話惹兩地網民爭議

生活本就不容易，何必為難別人呢？近日香港社交平台瘋傳1段來自小紅書的影片，有內地女遊客發帖，表示5月27日與朋友在香港1間便利店買煙，聲稱自已小聲表示「要中國的貴煙」，但過程中被男店員「兇」及罵「神經病」。影片顯示內地女在店內追着店員大聲罵，「我告訴你，大陸人不是你能罵的」、「我錄下來你，你想讓我發到中國去嗎？」，店員一直退避及否認罵人。內地女多次追問「你是不是中國人？」，店員終無奈地說「我是香港人」，內地女即激動大罵「活該你一輩子在這當收銀員」，又要求店員「滾」。



片段引起內地及香港網民熱議，雖有內地網民不滿店員說自己是香港人，惟兩地許多網民都批評片主態度有問題，「雖然HK很多人服務態度很差，但是這女的也太咄咄逼人了」、「何必一定要別人認同你」，有人甚至質疑片主的提問方式是故意找碴，意圖激怒店員，或令對方出醜去蹭流量。片主在原帖承認自己因激動說錯話，強調沒歧視店利店員，而是不滿對方對大陸人態度欠佳。



《香港01》已就事件向相關便利店查詢，正等候回覆。



內地女上傳影片，指被遭香港便利店員不禮貌對待，但兩地許多網民直斥其態度咄咄逼人，才令店員如此反應。（影片截圖）

內地女：大陸人不是你能罵的

香港社交平台多個帳戶流傳影片，相信攝於旺角1間便利店，片段雙方用普通話對答，涉事內地女主正質問男店員是否中國人，「你是香港人對不對，你不是中國人？」，店員答不是後，畫面一轉店員正走開。內地女追着說「我告訴你，大陸人不是你能罵的」，店員反駁「我沒罵你，是你罵我」，內地女反擊「我錄下來你，你想讓我發到中國去嗎？吓！你憑什麼罵我們？」。影片未有拍到男店員罵，卻見到內地女正在追罵男店員。

內地女追罵店員，質問對方是否中國人。（影片截圖）

內地女對店員說：「我告訴你，大陸人不是你能罵的。」男店員不斷游走躲避。（影片截圖）

內地女指已經拍片，「我錄下來你，你想讓我發到中國去嗎？」。（影片截圖）

要求店員「滾」：活該你一輩子在這當收銀員

店員再次否認罵人，內地女指「你一輩子在這裏當服務員，我告訴你，我是Chinese，中國人」，一再被迫問下，店員無奈指「我是香港人」、「好呀，沒所謂」。內地女情緒更激動，大聲罵「你不是中國人，活該你一輩子在這當收銀員」、「滾」、「死GAY」。店員返回收銀台說：「對對對。」影片就此作結。

內地女罵店員「一輩子在這裏當服務員」，店員說沒所謂。（影片截圖）

內地女激動說「你不是中國人，活該你一輩子在這當收銀員」。（影片截圖）

內地女連番迫問下，店員說自己是香港人。（影片截圖）

內地女要求店員「滾」。（影片截圖）

店員之後不停說「對」。（影片截圖）

稱曾被店員罵「神經病」

片段原本由內地女在小紅書上發帖上傳，不滿地表示「街道一個超市收銀員對大陸中國人是什麼樣的態度」。樓主在帖文交代來龍去脈，事發於5月27日午夜12時，她和朋友到便利店買煙，當時友人低聲說出要1包中國品牌的香煙，她怕店員沒聽懂，再說了一次香煙的品牌「中國的貴煙」。她形容店員聽見中國兩字後背對她拿煙，「一邊臉翻白眼很大聲吼我，說了句：『我知道！』」。她即問店員「為什麼兇我」，店員邊拿煙邊翻白眼，「說我沒有兇你啊，神經病」，又指現場有閉路電視為證。

內地女在帖文還原事件，稱買煙時被不禮貌對待，又稱被罵「神經病」。（小紅書截圖）

否認歧視便利店員 一時激動說錯話

朋友拿煙想離開時，她朝店員說「神經病」，當時2人正趕時間乘車，「我很委屈，我並不知道自己做錯了什麼，於是我們決定回去質問他」。樓主指該店員對前面的香港人很有禮貌，而她們亦有排隊，認為是因為她說普通話才被不禮貌對待。內地女又強調自己沒歧視便利店員，解釋只是「一氣之下說了不該說的話，視頻沒有一點刪減」，只是她被罵神經病時沒及時拿出手機拍攝。不過，相關帖文和影片其後疑已被刪除。

翻查網上資料，內地女疑已刪除有關帖文及影片。（小紅書截圖）

網民指內地女態度咄咄逼人

事件引起兩地網民熱議，許多人認為影片只見到內地女態度惡劣，店員語氣很平淡，「一直講活該你一輩子當收銀員，這足以證明講這句話的人非常無質素」、「『你給我滾』但那是他上班的地方呀⋯⋯」、 「辛苦了，店員兄，保持平和是很高的境界 」、「我每次去香港，超商店員態度都好到不行」、「看不起人家收銀員，工作無分高低啊！」。有留言則指內地女一直追罵店員，似是故意想惹怒店員或令對方出錯，然後就可以刷流量。

不過，也有網民認為事出必有因，「香港人態度差是事實」、「一定是罵人了，以為對方聽不懂，女的發火懟回頭，害怕了就裝愣」。亦有人不滿店員回答自己是香港人，「港澳台都是中國人」。

另外，有網民自稱是店員的中學同學，指店員非常有禮，已在該店上班3、4年，「每天遇見非常多的麻煩醉酒客，他的性格根本上不會罵人。你看就算鏡頭，一直錄着他，他也非常冷靜，我已看了內文，店員只是說了一句知道了，怎麼就變了罵她？」。他反指內地女咄咄逼人，「何必一定要別人認同你」、「社會上什麼崗位的人都需要，這樣素質的人，我也不覺得你有比他好！」。

（綜合）