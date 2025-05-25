城巴3男生聊天捱罵︰吹呀　大叔吹氣吐口水︰濕X大學生　結局曝光

雖然乘搭公共交通工具時理應保持安靜，但遇到其他乘客比較嘈吵，都不應惡言相向或向人吐口水。網上流傳1條影片，顯示1名大叔乘搭城巴期間，懷疑不滿數名坐在對面的年輕男生一直聊天，雙方爆發口角，當中1名男生疑曾提及類似「吹呀」字句，大叔被拍到起身走近對方疑似吹氣，甚至爆粗「吹你吹你，做乜X嘢？」、「呢啲就係我搞X死你都得，X你老X」、「上車嘈X到」。男生聞言反駁「係呀，吹呀？」，大叔再次走近發出吐口水聲音，雙方繼續互罵，即使男生揚言報警，但大叔仍沒有收斂，怒罵「濕X大學生」、「夠薑落車，X你老X」，最終大叔抵達目的地下車，事件才告一段落。



拍攝影片的港女乘客表示，其實大叔在「巴士冇泊正站位，都要X司機，學生傾計又被佢X，仲要噴人口水」。許多網民留言指「吐口水係普通襲擊罪，話打死人係刑事恐嚇」、「報得警」，更嘲諷大叔只說不做，「落車做乜啫？要開波就即埸啦！」。



大叔準備吹氣。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔走近男生吹氣。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不滿3男生一直聊天

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約1分鐘，顯示1名戴眼鏡的短褲大叔坐在城巴下層最後1排，並將背囊放在胸前，樓主指出「躁狂大叔，巴士冇泊正站位，都要X司機，學生傾計又被佢X，仲要噴人口水」，相信大叔不滿3名坐在其旁邊和對面的男生一直聊天，雙方爆發爭執，懷疑有男生曾提及類似「吹呀」字句。

大叔爆粗「吹你吹你，做乜X嘢？你叫我吹㗎」、「呢啲就係我搞X死你都得，X你老X」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔爆粗罵「爛X大學生」，男生反駁「係呀，吹呀？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔疑似吐口水︰夠薑落車，X你老X

片中可見，大叔突然起身走近對面男生疑似吹氣，甚至爆粗「吹你吹你，做乜X嘢？你叫我吹㗎」、「呢啲就係我搞X死你都得，X你老X」、「爛X大學生」。男生反駁「係呀，吹呀？」，大叔多次走近發出吐口水聲音，「吹呀話」，男生再斥「驚你老X」，大叔再次表現激動，大喝「X你老X，落車，夠薑落車，X你老X」。

大叔走近發出吐口水聲音。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔繼續爆粗「X你老X，收皮啦？未X停過口，你個X樣」、「我係驚，落車，X你老X，夠膽」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔怒罵︰濕X大學生

男生揚言報警，大叔繼續爆粗「X你老X，收皮啦？未X停過口，你個X樣」、「我係驚，落車，X你老X，夠膽」、「濕X大學生」、「打X贏你」。不過，其後巴士疑抵達大叔的目的地，他隨即下車，而男生則說出一句「收X啦你」送別大叔，影片告終。

大叔走近發出吐口水聲音。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

3名男生如常搭車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰報警未？襲擊喎

影片甚少拍到該3名男生，未知是否身穿寫上大學字眼的衣着。大量網民留言指「3對1仲唔落車？」、「仲玩口水，腦都未生埋」、「落咗車！大叔我驚你腳軟喎」、「報警未？襲擊喎」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）