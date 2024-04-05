超準！小紅書人氣「貓手測試」　揀一種貓咪肉球即知你點解冇朋友

每個人在交友上面，都會出現一些盲點。所以常常會覺得自己好像沒有知心的朋友，或是總感覺到很孤獨。



以下這個心理測驗就可以找出你的人際關係弱點，快來實測一下。

一個貓咪肉球揭露你人際關係最大弱點（點圖放大開始測試）：

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A. 你算是一個比較會分析友情價值的人，習慣找尋跟你特質互補的對象，所以常常在看人的時候，都會希望對方跟你的特長、知識都可以互相補足。

不過這樣久而久之，就不太容易變成真正的友誼，反而是價值利用的關係。建議眼光可以全面一點，多結交不同類型的朋友，也會很有收穫。

B. 你是一個感情比較敏感與脆弱的人，在人際關係的互動中，你很快就可以察覺別人的情緒。

渴望和別人互動，但又怕受傷害，所以常常會覺得孤獨寂寞，和固定的朋友在一起，也不是真正的快樂。建議偶爾放下你的敏銳度，不要太把別人的情緒放在心裡，就會更好的交到朋友。

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C. 你是一個表面上受大家歡迎，個性也很八面玲瓏的人，但其實私底下愛恨分明，別人想要更了解你，卻常常總是隔著一道牆的感覺。

你也時常會覺得沒有真的知心好友了解你，所以一直感到很痛苦，其實會建議更放下心防，結交不同的朋友，就有機會遇到懂你的人。

D. 你是一個從第一印象就會評斷對方的人，如果你看到某人的首次印象不好，就不會願意與對方打交道。

你會從這方面快速篩選夠格成為自己的朋友甚至盟友，對於與不適合的人交心，覺得很浪費時間，但這樣很容易無法深交，只憑第一眼所見不見得是全貌。

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