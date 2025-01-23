寵物貓搭飛機竟被行李員遺忘　1日內慘飛3次　高傲性格變成這樣

美國一隻名叫米滕斯（Mittens）的緬因貓 （Maine coon cat），本月搭乘飛機時意外被行李員遺忘在貨艙中，24小時內在新西蘭和澳洲之間來回飛行3次。



根據《阿拉伯新聞》，飼主妮斯（Margo Neas）表示，1月13日，8歲大的米滕斯與家人從新西蘭基督城（Christchurch）出發，飛往澳洲墨爾本（Melbourne）的新家。然而，當妮斯等待工作人員從飛機貨艙卸下米滕斯時，遲遲不見貓咪蹤影，足足等了3個小時。

米滕斯被行李員遺忘在貨艙中，以致24小時內飛行了3次。（IG@margotneas）

行李員之所以忘記貓咪，是因被放置在貨艙的輪椅擋住視線。（IG@margotneas）

平時並不那麼親人的米滕斯，現在成了「有史以來最愛撒嬌的貓咪」。（IG@margotneas）

地勤人員隨後告訴妮斯，飛機已經返回新西蘭，而米滕斯仍在機上，這段往返航程在空中就花了約7.5小時。妮斯傻眼表示：

我問，這怎麼可能發生？天啊，怎麼會這樣？

平時不親人 現在成了「史上最愛撒嬌貓咪」

幸好，新西蘭航空公司的機長被告知貨艙有隻貓後，便立即開啟暖氣，讓米滕斯感到舒適。據悉，行李員之所以忘記貓咪，是因被放置在貨艙的輪椅擋住視線。

最後，這個意外插曲有了美好結局。負責安排米滕斯行程的寵物搬運公司，在米滕斯返回基督城時，確保牠再次登上飛往墨爾本的航班；最後牠成功與主人團圓，除了體重有些下降，並無其他大礙。

新西蘭航空表示，將賠償與米滕斯旅行相關的所有費用，並為造成的困擾致歉。與此同時，平時並不那麼親人的米滕斯，現在成了「有史以來最愛撒嬌的貓咪」。

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