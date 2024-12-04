公園長椅驚見「巨大化流浪貓」疑是動物園黑豹脫逃　真相笑壞警察

一間警局接獲民眾半夜報案，表示公園長椅上有一隻超巨大的黑貓趴在公園長椅上，疑似是動物園脫逃的黑豹，很怕會傷害到無辜路人，於是警消趕往現場想說看看怎麼回事，結果到現場一看差點沒笑到暈倒。



綜合外媒報道，英國西薩賽克斯郡霍舍姆市（Horsham,West Sussex）警方接獲民眾報案，說半夜看到公園長椅上有一隻大到不尋常的流浪貓趴在上面，疑似是動物園脫逃出來的黑豹，擔心會影響到居民的安危，因此請警察趕緊去看看究竟。

有英國民眾報案說看到公園長椅上有一隻大到不尋常的流浪貓，疑似是黑豹，警察趕往現場才發現那竟是一隻超擬真的豹娃娃，虛驚一場。（X@Horsham_police）

有英國民眾報案說看到公園長椅上有一隻大到不尋常的流浪貓，疑似是黑豹，警察趕往現場才發現那竟是一隻超擬真的豹娃娃，虛驚一場。（X@Horsham_police）

有英國民眾報案說看到公園長椅上有一隻大到不尋常的流浪貓，疑似是黑豹，警察趕往現場才發現那竟是一隻超擬真的豹娃娃，虛驚一場。（X@Horsham_police）

警察火速趕往現場後圍成圓陣想要看看恐怖的大黑貓是怎麼回事，結果發現那隻大黑貓一動也不動，慢慢靠近過去看當場笑到快暈倒，因為那隻超巨大黑貓根本不是流浪貓也是不是黑豹，而是一隻超擬真的豹娃娃被人隨意棄置在那邊。

事後霍舍姆市警方也在官方推特上貼出這張照片，告訴大家不要太過驚慌，但也呼籲民眾要把玩偶丟掉請扔進垃圾桶，不要隨便棄置在公園以免嚇到無辜的路人。

貼文貼出後吸引超過百萬人觀看，網友留言表示：

「我快笑死，因為我也以為那真的是黑豹」

「本來還想說哪來這麼大隻的黑貓，原來是玩偶啊」

「這惡作劇實在太擬真了」

「說實話看照片我差點就相信了」



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