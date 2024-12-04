公園長椅驚見「巨大化流浪貓」疑是動物園黑豹脫逃 真相笑壞警察
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一間警局接獲民眾半夜報案，表示公園長椅上有一隻超巨大的黑貓趴在公園長椅上，疑似是動物園脫逃的黑豹，很怕會傷害到無辜路人，於是警消趕往現場想說看看怎麼回事，結果到現場一看差點沒笑到暈倒。
綜合外媒報道，英國西薩賽克斯郡霍舍姆市（Horsham,West Sussex）警方接獲民眾報案，說半夜看到公園長椅上有一隻大到不尋常的流浪貓趴在上面，疑似是動物園脫逃出來的黑豹，擔心會影響到居民的安危，因此請警察趕緊去看看究竟。
警察火速趕往現場後圍成圓陣想要看看恐怖的大黑貓是怎麼回事，結果發現那隻大黑貓一動也不動，慢慢靠近過去看當場笑到快暈倒，因為那隻超巨大黑貓根本不是流浪貓也是不是黑豹，而是一隻超擬真的豹娃娃被人隨意棄置在那邊。
事後霍舍姆市警方也在官方推特上貼出這張照片，告訴大家不要太過驚慌，但也呼籲民眾要把玩偶丟掉請扔進垃圾桶，不要隨便棄置在公園以免嚇到無辜的路人。
貼文貼出後吸引超過百萬人觀看，網友留言表示：
「我快笑死，因為我也以為那真的是黑豹」
「本來還想說哪來這麼大隻的黑貓，原來是玩偶啊」
「這惡作劇實在太擬真了」
「說實話看照片我差點就相信了」
【延伸閱讀】真正「豹急跳牆」 野豹闖法院伸爪至少8傷 職員逃命如恐怖片
點圖放大瀏覽：
+16
【延伸閱讀】美洲豹突襲印度村莊 小狗秒縮沙身後鐵騎士遭殃 村民奮戰終擒下
點圖放大瀏覽：
+25
內地動物園「熊貓竟然係狗」伸脷四圍走 外國人狠批 園方回應了TikTok網紅玩命！鑽熊洞拍片遭棕熊追殺 結局神逆轉找獅子自拍被瘋狂撕咬 巴基斯坦男痛到狂喊：饒了我，辛巴｜有片獅子媽媽帶兩BB過馬路「如打大佬」疲於奔命 網民：一打二真辛苦
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】