女鄰居無鎖門！鹹濕翁入屋陪睡摸臀猥褻︰1次多少？　拋1原因求情

擅闌民居已是犯法，伺機上床睡到女鄰居身旁罪責更重。台中1名阿伯早上發現女鄰居大門沒有鎖好，竟然闖入屋走到睡房，上床躺在女鄰居身旁「陪睡」。女鄰居被驚醒後大聲求救，阿伯竟輕蔑詢問「1次多少（錢）？」，暗示想和對方進行性交易，甚至出手摸其大腿及臀部。



女鄰居憤怒得報警求助，阿伯被捕後承認罪行，其後雙方達成和解，律師求情指，被告患有輕度認知障礙、老人失智等病症，因被告配偶一時疏忽而導致案件發生。法官審理後，認定被告行為構成「強制猥褻」罪名，判處6個月有期徒刑，但2年緩刑。



阿伯發現女鄰居沒有鎖好家門，闖入屋後躺在女鄰居身旁「陪睡」，而且輕蔑詢問「1次多少（錢）？」，暗示想和對方進行性交易，甚至出手摸其大腿及臀部。（AI生成圖片）

女鄰居家中大門無上鎖 擅自闖入屋內

台媒於5月報道，案發2024年8月29日上午7時許，涉案紀姓男子發現女鄰居家中大門沒有上鎖，於是進入屋內，繼而走上2樓臥室，見到女鄰居仍在床上睡覺，紀男便躺在其旁邊「陪睡」。

阿伯詢問︰1次多少（錢）？

女鄰居驚醒推開紀男，然後大聲求救。紀男抓住女鄰居玉手，詢問「1次多少（錢）？」，同時觸摸其大腿和臀部，女鄰居的子女聞聲下樓查看，紀男趁機逃離現場。女鄰居隨即報警，警方接報翻閱閉路電視，迅速拘捕紀男，檢察官將他起訴。

受害人事後報警，警方調查後拘捕涉案阿伯。（示意圖/gettyimages）

男被告患有輕度認知障礙和老人失智症

案件在台中地院審理，紀男承認罪行，但辯護律師表示，紀男患有輕度認知障礙、老人失智等病症，是次犯罪是紀男配偶一時疏忽，未有注意到丈夫情況，才會導致發生今次案件。律師指出，紀男並非惡意犯罪，一開始只是想提醒女鄰居家中大門未關，加上事發後已與受害人達成和解賠償，請求法官輕判。

法官判處2年緩刑

法官經審理後，認定被告「強制猥褻」罪名成立，考慮到被告認罪、和受害人達成調解、沒有前科等因素，判處6個月有期徒刑，但可易科罰金，而且2年緩刑和接受保護管束。

（綜合）