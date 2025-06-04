蛋蛋會中暑！男性夏天這樣做或導致不育　醫生分享3招保護睪丸

天氣炎熱容易中暑，而男士們要記得保護「蛋蛋」避免受熱！台灣1名醫生表示，「蛋蛋也是會中暑的」，而最適合的溫度是比體溫還再低2至4℃ ，如果經常處於太熱環境，睪丸溫度升高會導致精子質素變差，分享保護「蛋蛋」3招。



最適合「蛋蛋」的溫度，是比體溫還再低2至4℃ 。（示意圖/gettyimages）

醫生︰蛋蛋也是會中暑的

泌尿科醫師黃維倫在其facebook專頁表示，睪丸除了造精之外，也會合成睪固酮，最適合溫度是比體溫還再低2到4℃，如果太熱，「蛋蛋也是會中暑的」，分享3個「男人夏天護蛋」貼士︰

1. 穿着寬鬆透氣的內外褲

太緊或悶熱的布料會讓「蛋蛋」降不了溫，睪丸溫度升高會導致精子質質變差，應該選擇吸濕排汗、寬鬆透氣的內褲，有助維持造精功能。

如果經常處於太熱環境，睪丸溫度升高會導致精子質素變差。（示意圖/gettyimages）

2. 流汗要換褲保持乾爽

流汗後濕熱不換褲子，容易滋生細菌，引發搔癢異味，甚至感染，所以運動過後流汗，記得換掉濕掉的內外褲，讓「蛋蛋」呼吸一下。

3. 浸浴別太熱別太久

浸浴太熱太久會影響造精，有研究指出，老鼠浸在40°C熱水10分鐘，2周後精蟲質素大幅下降，建議浸浴不要太熱，也不要太久， 尤其是想要備孕的男性。

泌尿科醫師黃維倫分享3招保護「蛋蛋」。（facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」圖片）

醫生︰給蛋蛋一個清涼的夏天，就是給自己一個精壯的未來

黃醫生強調3大護蛋秘訣，就是透氣、乾爽和不過熱，「給蛋蛋一個清涼的夏天，就是給自己一個精壯的未來」。

（facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」）