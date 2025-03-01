幾乎沒有100%避孕方法！醫生列男性3招避孕　打1種針抑制精子生產

【安全套】若沒有計畫要生育，避孕措施就一定要做好！對此，台灣醫生戴定恩提醒，安全套不只可以減少性病傳播風險，也能提供一定程度的避孕效果，但幾乎沒有100%不會懷孕的避孕方式。



台灣泌尿科醫生戴定恩曾在Facebook發文表示，安全套是男性常用的避孕方式，不僅能提供避孕效果，也可減少性病的傳播風險，只是，要留意使用安全套的方法錯誤時，仍有懷孕可能，他表示，應選擇適合自己尺寸的安全套，並注意確保沒有戴反，且在性行為過程中全程戴上，也沒有破損或滑落。

若沒有計畫要生育，避孕措施就一定要做好。（Reuters）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 5

戴定恩指出，女性的避孕方法包括口服避孕藥、子宮內避孕器，都可以避免受精卵著床，至於男性的避孕方式，共有以下3種：

避孕針：

避孕針是一種注射避孕藥物的方法，透過注射特定激素，能夠抑制精子的生產，進而達到避孕的效果。而這種方法並不是永久的，一般需要每個月定期前往醫院接受注射。避孕針是一種可靠的男性避孕方式，已經有醫學研究證實其效果，但戴醫生要提醒，避孕針並不適合所有人，在使用避孕針之前，應該先做詳細的檢查，確保身體適合該藥物。



安全套：

安全套也是男性常用的避孕方式，安全套不僅能提供避孕效果，還能減少性病的傳播風險，可謂一舉數得。但如果使用安全套的方法錯誤，仍有懷孕的可能，要特別注意，應該選擇適合自己尺寸的安全套，並注意確保沒有戴反，且在性行為過程中全程配戴，也沒有破損或滑落。



【相關圖輯】六種精液顏色分別代表什麼意思？久未射精偏淡黃 這種色恐患淋病（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

結紮手術：

結紮手術可謂是最有效的避孕方式，因為手術過程中，直接切斷輸精管，阻止精子進入精液。但要記得，這種手術是永久性的，進行結紮手術前，請務必確定以後沒有生育計畫。另外，結紮手術後前幾次排精仍有機會懷孕，因此要注意在戴醫生告訴你，確定精子數量已經顯著減少後，再進行性行為。



最後，戴定恩強調，無論選擇哪種避孕方式，都應該根據個人的 健康狀況和需求進行選擇；無論男女，除了結紮手術或是不行房，否則沒有100%不會懷孕的避孕方式。

【相關圖輯】聖人模式｜醫生解釋男人射精後不理伴侶有苦衷：性愛分5大階段（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



延伸閱讀：

影/驚爆賴清德民調「天道無理」？蔡正元悲喊：台灣人還沒醒來

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】