百度暗盤｜媽咪麵睇好籲不問價追　首站睇呢個數　中籤網民腳都軟

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

【百度／9888／BIDU／暗盤／Baidu】百度（9888）今日（22日）公布招股結果，該股獲得超額認購逾111倍，一手中籤率15%，想穩中1手至少需要認購50手。明星股上市，連登燈神媽咪麵亦開金口發出神諭，叫大家暗盤時不問價買入，更豪言先睇500元為首站，較上市價252元升近倍！

百度（9888）今日公布中籤結果，並將於收市之後進行暗盤交易時段。（資料圖片）

【最強流動派】提名「最強食玩買熱點」送您高達488「01積分」，仲等咩呀？即刻提名啦！

連登燈神媽咪麵（麵咪媽）在討論區上以「百度暗盤大軍準備！」為題發文，內文只有1句「較定鬧鐘！暗盤不問價！」，不過就未有講明是不問價追還是沽。直至有網民問到「麵麵睇暗盤價幾多？」，媽咪麵就表示「先睇500」，其後再有人問到打算持貨多久，媽咪麵就說「先500，差唔多到500再畀指示」。

網民見到媽咪麵出Po後又是叫苦連天，「又豬（輸）」、「唔好咁啦」、「收手啦」。至於沒有參與IPO或未有抽中的人就笑言執返身彩，「好彩抽都無打算抽」、「抽唔到，加油！」、「大步𨂾過，準備定花生先」。

根據富途暗盤交易資料，百度暗盤交易一度高見260元，升8元或約3.17%，但之後回落並徘徊在253至255元之間，升幅約為1%。

燈神媽咪麵睇好　ATMXJ呢隻被點燈　網民：好彩買貨前見到個Post
連登媽咪麵│看好美股大升　買美團牛證即變廢紙　網民：跌巿元兇
連登媽咪麵｜美國通過1.9億刺激經濟方案　麵神：唔敢諗會升到點
TQQQ｜媽咪麵睇好買入蝕住走　納指低位回升　網民：唔怪得知彈返

同場加映：燈神媽咪麵睇好　ATMXJ呢隻被點燈　網民：好彩買貨前見到個Post【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

燈神媽咪麵睇好　ATMXJ呢隻被點燈　網民：好彩買貨前見到個Post

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

+3
+3
+3

同場加映：連登燈神媽咪麵又燈中　買熊證恒指即升700點　半日未夠打埋靶【點擊下圖放大即睇故事內容▼ ▼ ▼】

連登燈神媽咪麵又燈中　買熊證恒指即升700點　半日未夠打埋靶

+4
+4
+4
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。