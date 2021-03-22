百度暗盤｜媽咪麵睇好籲不問價追　首站睇呢個數　中籤網民腳都軟

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-22 17:07

【百度／9888／BIDU／暗盤／Baidu】百度（9888）今日（22日）公布招股結果，該股獲得超額認購逾111倍，一手中籤率15%，想穩中1手至少需要認購50手。明星股上市，連登燈神媽咪麵亦開金口發出神諭，叫大家暗盤時不問價買入，更豪言先睇500元為首站，較上市價252元升近倍！

百度（9888）今日公布中籤結果，並將於收市之後進行暗盤交易時段。（資料圖片）

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連登燈神媽咪麵（麵咪媽）在討論區上以「百度暗盤大軍準備！」為題發文，內文只有1句「較定鬧鐘！暗盤不問價！」，不過就未有講明是不問價追還是沽。直至有網民問到「麵麵睇暗盤價幾多？」，媽咪麵就表示「先睇500」，其後再有人問到打算持貨多久，媽咪麵就說「先500，差唔多到500再畀指示」。

網民見到媽咪麵出Po後又是叫苦連天，「又豬（輸）」、「唔好咁啦」、「收手啦」。至於沒有參與IPO或未有抽中的人就笑言執返身彩，「好彩抽都無打算抽」、「抽唔到，加油！」、「大步𨂾過，準備定花生先」。

根據富途暗盤交易資料，百度暗盤交易一度高見260元，升8元或約3.17%，但之後回落並徘徊在253至255元之間，升幅約為1%。

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燈神媽咪麵睇好 ATMXJ呢隻被點燈 網民：好彩買貨前見到個Post

（連登討論區圖片）

帖文引來網民散戶熱烈討論！▼ ▼ ▼

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