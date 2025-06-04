印度女跆拳道國手遭4男輪姦　修道院吃甜點後失意識　遭拍淫穢片

不要隨便吃下陌生人給的食物！印度1名30歲女國家級跆拳道運動員近日控訴，今年1月在北方邦坎普爾（Kanpur）1間修道院內吃下傳統甜點Laddoo後，失去意識，其後遭4名包括僧侶的男子輪姦，4男還拍下淫穢影片。事主事隔4個月後報警，警方目前正調查案件。



印度1名30歲女國家級跆拳道運動員近日控訴，在北方邦坎普爾（Kanpur）1間修道院內遭4名包括僧侶的男子輪姦。（示意圖，非當事人／GettyImages）

綜合印媒報道，事主以往每周二都會在坎普爾1個市場人行道上擺攤，販售舊衣服。今年1月，她尋找地方開店時，有位年長男子聲稱會幫助她，索取4000盧比（約367港元）之餘，同時保證會帶她去修道院見一些有影響力的人，他們會幫她找到開店位置。

印度女跆拳道國手遭4男輪姦

事主不虞有詐，於1月28日去了警署旁1間修道院，在該處她吃下摻有鎮靜劑的傳統甜點Laddoo後，失去意識。事主聲稱被年長男子、住持及另兩名男子輪姦，4男還拍下淫穢影片，威脅要公開發布到網上。

事主在修道院吃下摻有鎮靜劑的傳統甜點Laddoo後，失去了意識。（GettyImages）

擔憂遭報復 4個月後始報警

事主於5月29日報警，警方目前已立案調查事件。被問到為何事隔4個月才報警，事主稱因涉案男子疑似與政治人物有關係，她一度擔心會遭報復，最終還是鼓起勇氣報警。事主向警方提交1段在網上瘋傳的影片，影片顯示1名年老男子在修道院內性侵她。

針對指控，修道院的僧侶供稱，事發時他們正於北方邦普拉亞格拉吉（Prayagraj）參加大壺節（Kumbh Mela），僧侶提供了照片和影片作不在場證據，警方正調查證據真實性。

（綜合報道）