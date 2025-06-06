男子買彩票中頭獎贏3000萬！女友代領獎金　即另結新歡兼捲款消失

幸運中頭獎後的結果竟是人財兩失！加拿大1名男子近日起訴前女友捲走他買彩票贏得的頭獎500萬加幣（約2,860萬港元），之後就玩失蹤，他追查後更發現前女友「派綠帽」給他，與新男友逍遙快活。男子氣極起訴前女友，但女方否認所有指控。



加拿大1名男子買彩票贏得頭獎500萬加幣（約2,860萬港元），女友卻在代領獎金後消失。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，加拿大男子坎貝爾（Lawrence Campbell）於2024年1月19日買了張「Lotto 6/49」彩票送給女友麥琪（Krystal Ann McKay）作生日禮物，而該張彩票竟幸運贏得頭獎，獎金高達500萬加幣（約2,860萬港元）。

指責女友代領獎金後「玩失蹤」

坎貝爾馬上和麥琪去彩票公司兌獎，但因他當時不幸遺失銀包及身份證，按規定沒有活躍帳戶及政府簽發的有效身份證明文件，將無法領取獎金。坎貝爾稱曾獲建議找人代領獎金，而他的理想人選為當時「忠誠且穩定」的女友麥琪。最終，該筆巨額獎金被改存至麥琪的個人銀行戶口。當時兩人還舉行記者招待會，而麥琪滿臉笑容指計劃將獎金用以「照顧家人」。

兩人手持寫上麥琪名字的「巨型支票」拍照。(「globalwinnipeg」X照片)

不忿「戴綠帽」怒告女友捲款而走

然而，根據坎貝爾經律師發出的訴訟中指出，在得到獎金的幾天後，麥琪沒再回到與坎貝爾下榻的酒店，並就此與他失聯，「她徹底人間蒸發，不接電話、不回訊息」。坎貝爾律師透露，坎貝爾開始在麥琪平日出沒的地方找她，經過一番調查，竟發現麥琪已另結新歡，再見面時「她正和另一個男人躺在床上」。麥琪隨後單方面提出分手，表示想與新男友在一起，她不但封鎖了坎貝爾的社交平台帳號，還申請了保護令。

坎貝爾無法忍受背叛，於今年5月決定向前女友及彩票公司提起訴訟，並曝光事件。不過，麥琪否認所有指控，並表示會在法庭上作出回應；而彩票公司則尚未有回應。

根據當地法庭記錄，法庭目前已命令麥琪在案件審理期間不得購買或贈送任何財產、金錢或汽車，也不得進行任何投資；而該案的聽證會將於6月13日舉行。

（綜合）