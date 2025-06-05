OnlyFans驚人真相！78%金主非為色情內容　年賺3億網美揭對方要求

OnlyFans成人女星蘇菲（Sophie Rain）在Instagram擁有700萬粉絲，近期透露美國一名已婚男子查理（Charley）兩年內花費超過600萬美元（約4708萬港元），僅為與她分享日常瑣事，而不索求裸照。



蘇菲表示：

我們每天聊天，他會傳語音訊息問我今天過得如何，喜歡了解我真正的生活面，對他而言，我更像是他的情感支柱。

蘇菲現年20歲，年收入卻高達3億港元以上。（IG@sophieraiin）

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據《紐約郵報》等外媒報導，OnlyFans管理與AI平台Supercreator最新報告，OnlyFans平台高額付費用戶中，有高達78％主要追求情感交流，而非情色內容。對此，Supercreator執行長尤瓦爾（Yuval）指出：

與刻板印象不同，我們的數據顯示，OnlyFans的高額訂閱者其實更渴望情感連結，而非單純情色內容。裸體到處都有，但專屬的關心與陪伴才是真正的稀缺品。

蘇菲去年因「NSFW蜘蛛人」而聲名大噪，她自稱至今仍是處女，累積收入約4300萬美元（約3.4億港元）。蘇菲說明，查理偏好她穿著整齊、從事日常活動，並未要求性感打扮。她強調：

人們常以為高額用戶想要特殊內容，但查理只想看我做一般小事。

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這種情感支援成為許多粉絲願意大量付費的主因，遠超過對情色內容的需求！

Supercreator報告顯示，男性用戶與創作者最常聊的主題包括家鄉成長經歷、職場壓力、興趣嗜好、寵物、社群動態、影視書籍分享及健身習慣。根據尤瓦爾的說法，頂尖創作者月收入最高可達30萬美元（約235萬港元），數位女友體驗成為新興商機。

不僅蘇菲，來自巴西的辣模帕洛瑪斯（Babi Palomas）也曾以「數位代理妻子」身份收費3萬美元（約24萬港元），陪伴用戶觀看球賽並閒聊日常。她直言：

很多已婚的男人其實很孤單，渴望有個人能一起分享他們的興趣。

數位情感陪伴已成為平台創作者的重要收入來源。

巴西辣模帕洛瑪斯同樣是OnlyFans上Top 1.2 %的頂流成人網紅。（IG@babipalomas）

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