完美AI女友Lexi Love收費陪聊天年賺281萬港元 月收20多封求婚信
撰文：聯合新聞網
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英國一家新創公司設計出一個「完美女友」AI機械人，不只外型甜美亮眼，還能夠陪粉絲暢聊24小時，因此吸引不少網友花錢追蹤，一年能幫公司賺進36萬美金（約281萬港元）。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這款戀愛AI叫做蕾西（Lexi Love），設計蕾西的公司是Foxy AI。
標明是AI粉絲仍以為是真人照求婚 點圖放大瀏覽蕾西照片：
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該公司執行長山姆（Sam Emara）表示，蕾西能夠跟粉絲建立真正的情感連結，是粉絲們心目中的完美女友。
有不少粉絲為了能跟蕾西互動付費訂閱，甚至還有人以為蕾西是真人，每個月都有20幾封求婚信寄到公司，希望能跟蕾西結婚。
據報蕾西的特色就是能跟訂閱者交流，她會講30幾種語言，且因為是AI所以不用休息，能陪粉絲聊24小時。
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粉絲可以付費收到蕾西的文字簡訊或語音訊息，粉絲只要願意付費還能收到蕾西的性感照。
Foxy AI將蕾西的個性設定為「很會調情、愛笑，跟不同個性、不同興趣、不同喜好的人都能處得來」。
蕾西喜歡吃壽司、也喜歡做瑜珈和打沙灘排球，就連蕾西的性癖都能在她的網頁上找到。
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AI模特兒是近幾年崛起的新風潮，另一家AI模特兒經紀公司的AI模特兒艾塔娜（Aitana）每個月也能為公司帶來近1.1萬美金的收入。
這些AI模特兒正努力增粉提高聲勢，未來便能取代真人當網紅。
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