旅遊注意｜OnlyFans辣媽用iPad監視 竟拍到酒店員工偷入房這樣做
撰文：ETtoday
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英國39歲女子阿姆斯壯（Rara Armstrong）帶11歲兒到西班牙度假時遇到恐怖事件。
一名酒店工作人員不但搭訕騷擾她，還在網絡上找到她的OnlyFans帳號訂閱，她擔心自己的人身安全，偷偷把iPad放在房間監視，結果拍到對方竟然闖進房間偷聞她的內衣褲。
聞完還放褲袋帶走 點圖放大看看iPad拍到的可怕影像：
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身為網絡內容經營者的阿姆斯壯，她向當地媒體表示，今年5月帶著11歲兒入住西班牙貝尼多姆（Benidorm）當地酒店Hotel Ambassador Playa II時，遭工作人員變態騷擾。
阿姆斯壯表示，這名男工作人員曾邀她去喝咖啡、要電話，但她都拒絕，沒想到對方找到她的OnlyFans帳號訂閱。
雖然她覺得對方的行為很誇張，但不想破壞兒子假期，所以沒有向酒店投訴，結果還是時常遭到對方騷擾，讓她決定放兒子的iPad在房間監視。
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阿姆斯壯用iPad拍到，工作人員擅自進入房間後竟然拿起她的丁字褲狂聞，後來收進自己口袋：
這讓我感覺很糟糕，我感覺被侵犯，他拿起後聞了又聞，太可怕了，沒想到會發生這種事。
阿姆斯壯表示，她隔天和酒店投訴後，酒店已將該名男子開除。
由於她旅程結束必須回國，所以來不及向西班牙警察報案，酒店也沒有提供她退費或相關賠償。
她警告所有女性出國住宿時，若是查覺到異常情況最好立刻通報給酒店，甚至像她一樣裝攝影機自保，以避免更糟糕的事件發生。
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