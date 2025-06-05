六合彩得主女兒爆家庭變化！父母性格劇變成這樣：無被錢蒙蔽雙眼

六合彩中獎的生活到底是怎樣？有自稱六合彩中獎者女兒於社交平台發布數千字長文，分享全家中六合彩後轉變，指中獎後父母性格巨變，生活亦有重大變化，然而她直言十分欣賞父母沒有「被金錢蒙蔽雙眼」，認為「佢哋係值得擁有而家嘅一切」，又感恩「我哋一家四口嘅關係都係照樣咁close！都係好有愛」。



帖文引來網民熱議，不少網民表示羨慕樓主一家，然而也有網民提醒樓主應保持低調，「想提下真係盡量唔好」、「中咗獎真係要『shut the fX up』，就算係另一半都唔好講係頭獎，費事講多錯多」。



有自稱六合彩中獎者女兒於社交平台發布數千字長文，分享全家中六合彩後轉變。（資料圖片）

「唔係曬命，純粹想感謝主耶蘇，天公作美。」該自稱六合彩中獎者女兒於社交平台Threads發文，指要分享其家中六合彩「X獎」後轉變，留言「平時都見到話中完六合彩之後要做咩做咩，喺啲留言見到好多人會好奇中咗六合彩嘅家庭係點，夜晚晚瞓唔着，就想分享下我屋企中六合彩X獎嘅經驗」。

父賣居屋幫親戚還債 全家6人住300呎公屋

樓主表示，未中六合彩前，其家生活艱苦。她憶述當時自己讀小學三年級，她與讀幼稚園的妹妹，以及父母，原本一家四口住居屋，但因為要幫「爛賭」的姑媽還高利貸，父親要賣樓還債，全家人要搬到爺爺嫲嫲約300呎公屋同住，「6個人就喺呢2、300呎嘅屋入邊生活。記得我嗰陣時好自卑，啲同學話想嚟我屋企，我都唔畀，仲會呃佢哋話我住喺山上面嗰啲大屋，所以唔方便上嚟。

樓主表示，未中六合彩前，其家生活艱苦。（《香港愛情故事》劇照）

父被欺凌辭職失經濟支柱

屋漏更遭連夜雨，樓主指父親因為學歷不足被「bully（欺凌）」，辭去經理職位，母親洗衫工作每月約1萬元薪金，以及我爺爺每月幾千元退休金，成為家庭主要收入，「撐起我哋呢六個人」。

買六合彩「博一博」終中獎

然而這變故，成為契機。樓主表示，到暑假或開學，父親說六合彩「有好多錢」，想買六合彩博一博，母親當時擔心父親會像姑媽一樣沉迷賭博，2人爭吵。雖然第1次買六合彩「失利」，不過父親之後找到新工作，全家人連同爺爺嫲嫲出街食飯慶祝，父親再提議買六合彩，這次因為六合彩累積獎金厚，母親亦同意投注，於是全家人每人寫1個號碼，沒想到真的中獎。

樓主全家人每人寫1個號碼買六合彩，沒想到真的中獎。（資料圖片）

樓主說，六合彩攪珠當日，頭3個號碼都買中，且父親回答「有」時的反應，已不止「興奮」般簡單；直至第6個號碼攪出，她與妹妹問有否中獎，父親沒有理會她們，直接走入廚房找母親商談，出來時卻「失落」稱只中了1,000元。樓主指，她與妹妹當時沒有深究，但明白父親隱瞞中六合彩，事關其家財政變得非常充裕，「使費比平時大咗」，除了投資銀行股，還買了3間屋，當中1間自住2間出租，亦有捐助救助流浪貓狗協會，形容「（錢）多到財富自由」。

家庭生活、父母性格大變：我好欣賞佢哋冇俾金錢蒙蔽雙眼

樓主又說，一家人目前住「普通私樓」，「如果由咁窮變住豪宅，係人都睇得出，夠住就OK啦」，而其父母至今沒有告訴她當年中六合彩多少彩金，目前保持低調生活，繼續上班做服務性工作，沒有退休，令樓主十分欣賞，「我好欣賞佢哋冇俾金錢蒙蔽雙眼」。樓主補充，父母隱瞞中六合彩，是不想「畀太多錢嫲嫲」，以免會被「爛賭」的姑媽騙光。

中六合彩亦令父母性格出現巨變。樓主表示，其父母以往很惡，會用衣架打她們，說話亦很大聲，「咩都周圍同人講」，但中六合彩後，父親變得穩重，說話減少，聲音變得細聲溫柔，母親則由外向變得內向，「有放假就唔會出街嗰種」。她續說，父母中六合彩後有失眠問題，「個心成日囉囉攣，攞住呢筆錢好唔安穩」，惟樓主慶幸一家四口關係依舊威好，「都係照樣咁close！都係好有愛」。

樓主指，中六合彩令父母性格出現巨變。（資料圖片）

網民籲保持低調

網民看過帖文議論紛紛，不少網民表示羨慕樓主一家。然而也有網民提醒樓主應保持低調，「感覺到你好似好想爆呢個多年秘密出嚟，想提下真係盡量唔好」、「中咗獎真係要『shut the fX up』，就算係另一半都唔好講係頭獎，費事講多錯多」。樓主回覆，「又唔係咪真係想爆晒秘密出嚟嘅，篇文其實有啲事實我改咗，唔係真係exactly係。我主要都係想分享下我嘅感受」。

亦有網民分享中六合彩「悲慘」經歷，「恭喜樓主，我屋企（老竇嗰邊啲家姐 + 6個妹 + 佢哋啲老公 + 仔女）個個都係為咗錢而全世界反咗面」。樓主回覆，「黐線，最佳八點檔。所以話中咗六合彩呢啲真係唔可以同人講」。目前帖文已無法瀏覽。