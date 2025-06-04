綠置居悲劇｜公屋換綠置居已付$12萬！港女有錢但1原因更慘想撻訂

【綠置居2025／公屋】想從公屋租戶「升級」做綠置居「業主」，沒想到卻陷入兩難。有港女於社交平台發文，指她與母親一同申請綠置居，交了12萬元訂金，詎料因為1個「非金錢」的無奈原因，令她進退兩難崩潰想「撻訂」，遂求問網民意見，「如果繼續交易，我係咪損失會更加大？定係要及早止蝕？我應該點算好？」。



帖文引來網民熱議，大部份都支持樓主「撻訂」，「撻訂，你一生人只會後悔蝕咗12萬，唔撻訂，你要後悔嘅嘢唔係用幾十萬衡量到」、「算啦，嗰12萬就當自己去左歐洲旅行，使完再儲過」、「黐線老母，自私到一個點」、「真心，做女人一定要識保護自己」。



申請綠置居前要想清想楚。（資料圖片）

申請綠置居前要問清楚！該港女於6月1日在社交平台Threads發文，講述申請綠置居苦惱。樓主表示，與母親一齊申請綠置居，已支付12萬元訂金，本以為一切順利，沒想到母親突然向她提出1個要求，令她進退兩難。

樓主表示，與母親一齊申請綠置居，已支付12萬元訂金，沒想到母親突然提出1個要求，令她進退兩難。（資料圖片）

港女申請綠置居已付12萬元訂金 母突提1要求想撻訂

樓主指出，母親希望申請綠置居後，與其男朋友一同居住，意味想讓其男朋友搬入單位，然而樓主不同意，母女因此多次爭吵，「佢（母親）冇畀錢（訂金），真係冇預到，佢亦都冇提過。我交咗12萬訂金，最近佢不停同我講，佢想佢嘅男朋友之後同我哋一齊住。我係1個女仔，我點可能同個三唔識七嘅麻甩佬一齊住呀？於是我哋就因為呢個問題嘈咗好多次」。

面對困境，樓主猶豫是否要「撻訂」放棄綠置居「止蝕」，遂發文求問意見，「我媽已經冇乜工作能力，個麻甩佬都係廢柴一個，如果繼續交易，我係咪損失會更加大？定係要及早止蝕？我應該點算好？」。

樓主猶豫是否要「撻訂」放棄綠置居「止蝕」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民撐撻訂：止蝕穩陣

網民看過帖文議論紛紛，大部份都支持樓主「撻訂」，「止蝕離場吧，道不同不相為謀」、「止蝕穩陣，到時個男人趕埋你走，你仲大鑊，你諗下，如果三個人住，你係返工嗰個，你一出咗門口，佢兩個點樣反轉間屋都唔知啦，要趕你走，可以逐日逐日慢慢部署，你好危險」、「千祈唔好一齊住，易請難送……佢哋兩個要住嘅話，就叫阿媽去條仔度住」、「算啦，嗰12萬就當自己去咗歐洲旅行，使完再儲過」、「撻訂，你一生人只會後悔蝕左12萬，唔撻訂，你要後悔嘅嘢唔係用幾十萬衡量到」、「寧願止蝕離場住返公屋」、「公屋起碼可以去房署報串」。

網民看過帖文都支持樓主「撻訂」。（資料圖片）

批樓主母親離譜：自私到一個點

也有不少網民批評樓主母親離譜，「好心你阿媽啦，女都生埋仲戀愛腦，仲要帶個男人嚟住貼仔，真係仲十八廿二咩」、「Sorry，但auntie係咪應該要有返少少危機意識？」、「我都係人阿媽，我絕對唔會搵個男人返來同我個女一起住。癲」、「黐線老母，戀愛腦到當你無到，自私到一個點，淨係諗自己，你繼續成全佢只會喺你身上不斷苛索」。