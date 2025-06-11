性侵電單車？大叔飲醉脫褲狂磨蹭猥褻　女鄰居鐵騎坐墊「滿子孫」

就算發生爭執，都不應對物品做出猥褻行為！台灣高雄1名大叔與女鄰居發生口角後，深夜飲醉酒愈想愈生氣，竟然脫下褲子，坐在女鄰居的電單車上磨蹭，將「滿滿子孫」射在坐墊上。雖然他事後用抹布擦拭，但女鄰居透過閉路電視揭發對方「性侵電單車」的行為，大怒報警求助，檢察官經調查後起訴涉案大叔。



李男跑到黃女住家前方位置，脫褲坐上黃女電單車，向坐墊來回磨蹭，最後將精液噴在坐墊上。（AI生成圖片）

大叔脫褲坐女鄰居電單車狂磨蹭

台媒於今年6月報道，55歲李姓男子和黃姓女子住在高雄大寮區，2025年2月8日深夜10時許，2人發生爭執，隨後李男飲酒後情緒激動，懷疑仍然抱有不滿，跑到黃女住家前方位置，脫褲坐到黃女電單車，向着坐墊來回磨蹭，最後將精液噴在坐墊上，然後離去。為避免東窗事發，李男犯罪後13分鐘折返現場，用抹布擦拭精液後才再度離去。

黃女翻查閉路電視，發現李男「獸行」，她立即報警求助，事後都不敢繼續坐在被「猥褻」過的坐墊，將愛車拖到車行更換坐墊。（AI生成圖片）

受害人不敢再坐遭「猥褻」坐墊

案發期間黃女聽到住所門口發出聲響，於是翻查閉路電視，發現李男「獸行」，她立即報警求助，事後不敢繼再在遭「猥褻」的坐墊，將愛車拖到車行更換坐墊。

檢察官控告公然猥褻罪名

李男事後接受調查，辯稱沒有想到讓別人觀看其自慰情景，但檢察官發現李男由2006年起，多次干犯公然猥褻案件，並遭到起訴判刑，相信李男抱着遭人直擊自慰都沒所謂的態度，雖然坐墊沒有遭到破壞，但考慮到一般女性得知坐墊被「猥褻」後，通常都會感到噁心，不願意繼續使用，以「公然猥褻」和「毀損」罪名起訴李男。

（綜合）