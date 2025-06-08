逼揉「蛋蛋」摸下體！老翁聘女看護首2天已4次猥褻　她驚喊︰不要

年老多病的長者，不免需要聘請看護幫忙照顧，但不代表可以向看護伸出狼爪。台北1名老翁聘用1位印尼女子當看護，在其上任首2天，老翁就要求對方為自己搓洗下體，其間4次猥褻得逞，包括抓住女看護手部，強迫她握住其生殖器，老翁甚至以復健協助排尿為藉口，強迫女看護揉捏其「蛋蛋」，即使女看護明言「不要，老闆」，但都無補於事，最終果斷逃走，向中介公司求救。



老翁事後捱告，辯稱是遭到誣告，反指原告目的是想換僱主。但法官接納女看護說法，裁定被告4項「強制猥褻」罪名成立，合併判處2年6月有期徒刑。



老翁要求印尼女看護為自己搓洗下體，4次猥褻得逞，包括以復健協助排尿為藉口，強迫女看護揉捏其「蛋蛋」。（AI生成圖片）

首次要求拍下體 有生理反應

台媒於今年6月報道，受害女子案發前沒有做過看護工作，2024年7月3日抵台短暫受訓2天，同月5日被中介公司帶到涉案老翁住所工作，老翁要求女看護為她按摩雙腳，但他脫到剩下背心上衣和內褲，躺在床上示意她由胸口拍打到下體。看護不敢違逆決定輕拍，感覺到老僱主下體似乎有反應。

強迫握住下體搓洗揉捏「蛋蛋」

同晚9時許，老翁要求看護陪同洗澡，看護根據合約，為老僱主擦洗手腳和背部，豈料老翁要求她幫手清洗下體，正當看護仍在猶豫之際，突被老翁抓住手部強迫握住下體，受害人嚇到用不流利中文說「不要，老闆」，老翁當場瞪眼怒視，她被迫為老翁搓洗揉捏「蛋蛋」，過程大約10分鐘，直到老翁說「好了」，她才能鬆手。

受害人向中介公司哭訴求助。（AI生成圖片）

再次輕拍下體 用翻譯軟件勸別害怕

當晚11時多，老翁休息前再次要求看護輕拍其胸口至下體，甚至用翻譯軟件告訴她別害怕，「把你當成女兒」，但受害人再次感到老翁有生理反應，只能無奈輕拍。老翁其後「提議」她開冷氣機一起休息，嚇到她明知自己房間沒有冷氣機，但都入房強忍炎熱睡覺。由於房門門鎖損壞，她擔心老翁闖入房，所以提心吊膽緊握手機，全晚沒有睡好，但她仍然記得老翁一早起床進行復健，等到翌日上午5時準時叫醒對方。

要求揉捏「蛋蛋」協助排尿

老翁卻要求女看護揉捏「蛋蛋」，聲稱「如果不這樣做，就尿不出來」，受害人明言拒絕，「不好意思，老闆我不要」，再次遭到老翁瞪眼喝斥。受害人只好隔着內褲揉大約5分鐘，但老翁沒有起身如廁，反而「有東西凸出來」，最終她無法忍受，藉詞打掃住所，趁老翁不注意之際逃走，連行李都沒有攜帶，直接前往中介公司求助。職員見到受害人不斷哭泣，情緒激動，聞訊協助報警。

法官裁定被告4項「強制猥褻」罪名成立，合併應執行2年6個月有期徒刑。（AI生成圖片）

老翁反批女看護想更換僱主

案件在台北地院進行審理，老翁否認指控，聲稱自己脊椎開刀，需要專人照護防止跌倒，以及幫手伸展，他只是要求女看護為他按摩手腳，從來沒有逼迫手淫，形容一切都是誤會，他認為女看護想更換僱主，所以提告誣衊。

法官判囚2年6個月

法官卻指原告控訴內容一直一致，加上雙方LINE對話顯示，原告只是要求老翁保證不再要求按摩下體，就會回去照顧他，老翁卻形容只是「攝護腺生長位置」，最後才保證「絕對不會叫你做不雅動作」。而老翁有勃起反應，明顯滿足個人性慾，沒有尊重到女看護的性自主權，造成身心受創，加上未有認罪和賠償和解，裁定4項「強制猥褻」罪名成立，各判囚8個月到1年4個月，合併應執行2年6個月有期徒刑，案件可上訴。

（綜合）