九巴座椅現鐵釘！乘客搭這路線目擊　網民分享經歷　九巴咁回應

巴士多年前發生過多宗座椅被插上刺針及鐵釘事件，市民人心惶惶。近日有九巴乘客發現疑似同類手法死灰復燃，在座椅上發現1粒鐵釘，他拍下照片呼籲乘搭巴士的人要小心。



九巴回應《香港01》查詢時表示，未有接獲相關報告。而根據公司指引，車長在完成每趟車程後會巡視上層及下層車廂，包括座位，確保所有乘客已離開、車廂內沒有失物及車廂設施正常。如車長發現任何問題，會立即通知站長或外勤人員處理。乘客如發現車廂有任何問題，亦可向車長報告。



有九巴乘客近日乘搭15號線時，發現座椅上有鐵釘。（Threads圖片）

該九巴乘客6月2日於Threads發文，寫道「各位香港人小心，而家巴士座位上面又開始有返釘，啱啱喺15上面見到」。根據九巴網頁，15號線來往平田及紅磡（紅鸞道）。

九巴15號線乘客發現座椅有鐵釘

有網民留言問，「巴士幾時裝cam」，盼安裝閉路電視後方便緝兇，樓主就回覆說，「而家巴士上面都有cam，不過一定唔會影得晒每一個角落，同埋每架巴士都一定唔會裝幾10個cam影住每一排，成本太高」。

樓主指出，「而家巴士上面都有cam，不過一定唔會影得晒每一個角落」。（示意圖，非涉事九巴／資料圖片）

網民分享險遭插傷經歷

有網民分享差點被座位鐵釘弄傷經歷，「我之前中一嘅時候就係試過有1次係咁，坐低冇留意清楚坐咗落去，好彩我放咗個銀包喺條褲後面個袋度，所以冇事，唔係真係屎忽開花」。