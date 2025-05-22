搭錯九巴要求免費搭回程！大媽怒吼：無人情味　司機絕招KO即付款

搭錯巴士也要付車資是常識吧？本港網絡瘋傳1段影片，有大媽想乘巴士從大埔出旺角，卻乘錯駛往富蝶邨總站的九巴72X。到埗後她要求免費乘車出旺角，被站長拒絕，怒斥對方「無人情味！你老X！食屎站長」，站長則以粗言回擊。雙方爭拗無果，大媽上車後向駕駛中的司機批評「無人情味」，司機耐心解釋是公司規定，大媽即「發爛渣」咆哮「香港人嘅規矩就死嘅啫，人情就大過天㗎啦」、「香港人真係食屎囉！好X窮啊你哋九巴！」。最終大媽拍八達通卡付款，惟仍深深不忿，「豪畀你囉，嗰十幾蚊」，隨後走到上層找座位。



影片引來網民熱議，網民紛紛讚站長及司機「做得好」，批評大媽行為離譜，「塔錯車要人情味？咁樣全香港啲巴士司機一定唔得閒」、「你自己戇X搭錯車關人乜事呀」、「自取其辱」。



九巴回覆《香港01》表示，本月18日下午約2時許，有乘客懷疑錯誤登上1輛開往大埔富蝶的路線72X巴士，到富蝶總站下車後，向站長要求不繳付全數車資乘坐另一輛開往旺角（柏景灣）的路線72X巴士；及後乘客登上路線另1輛72X巴士時，曾不停與車長談話。九巴表示，職員有責任確保乘客正確繳付車費。



本港網絡瘋傳1段影片，有大媽想乘巴士從大埔出旺角，卻乘錯駛往富蝶邨總站的九巴72X。到埗後她要求免費乘車出旺角，被站長拒絕，於是發難。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

乘錯車須自行承擔責任。有大埔街坊於5月21日（星期三）在Facebook群組「大埔TAI PO」發布影片，指有1對夫婦在大埔中心上車，卻乘錯往富蝶邨總站的九巴72X；到達後夫婦要求「免費搭返出旺角」，被站長拒紀，觸發事件。樓主揶揄「既然九巴咁無人情味，點解仲要搭佢車，畀啲骨氣去搭的士啦」。

搭錯車要求免費搭回程被拒 大媽狂鬧站長：無人情味！

影片長近3分鐘，一開始見到大媽與站長爭論，大媽怒斥「你真係唔好嘈啊！」、「無人情味！你老X！你老X！食屎站長」，站長則表示「自己搭錯車戇XX咁！你老X」。

大媽與站長爭執。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

雙方爭拗無果，大媽上巴士，但仍未願意付款，並向駕駛中的司機表達不滿，斥責站長「無人情味」，「大埔中心去旺角，我話我唔知改咗路，我上咗車，十X幾年都係咁㗎喇，咁嚟咗富蝶喎，我就同個X街站長講話唔識唔知路啊，好聲好氣同佢講啦，叫佢畀我上車啦，最多補返個差價畀你啫，係咪啊？嘩，你老X，一啲人情味都無啊！無啊，你自己再入過錢啦！我搭咗2個站，以前都唔係㗎嘛！我唔係成日坐㗎嘛，我住開新界」。

大媽上巴士，但仍未願意付款，並向駕駛中的司機表達不滿。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大媽上巴士，但仍未願意付款，並向駕駛中的司機表達不滿。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

司機：公司規定 大媽：香港人真係食屎囉

司機邊駕駛邊向大媽解釋是公司規定，「唔係無人情味，係公司規定，你搭錯車係閣下嘅理解能力問題」。大媽回應「咁咪話佢無人情味囉，下次唔會再搭錯㗎啦嘛，唔通我呃你咩！」，又發難怒吼「大佬！真係！香港人嘅規矩就死嘅啫，人情就大過天㗎啦！呢啲咁嘅站長炒X佢啦，一啲人情味都無，大佬，我坐咗2個站，又要畀多十幾廿蚊，我知道我都唔想（坐錯車）啦。畀（錢）你唔係問題啊！香港人真係食屎囉，好X窮啊你哋九巴！」。

司機邊駕駛邊向大媽解釋是公司規定。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大媽發難怒吼「大佬！香港人嘅規矩就死嘅啫，人情就大過天㗎啦！香港人真係食屎囉，好X窮啊你哋九巴！」。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大媽發難怒吼「大佬！香港人嘅規矩就死嘅啫，人情就大過天㗎啦！香港人真係食屎囉，好X窮啊你哋九巴！」。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大媽終付車資：豪畀你囉！

擾攘多時，大媽最終拍八達通卡支付車資，惟深深不忿表示「豪畀你囉！嗰十幾蚊！改乜X嘢（路）啊！搭咗十幾年都係咁行㗎啦條路」。影片至此結束。

大媽最終拍八達通卡支付車資，惟深深不忿。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

大媽最終拍八達通卡支付車資，惟深深不忿。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

網民批自取其辱：自己搭錯車關人乜事？

影片引來網民熱議，紛紛讚站長及司機「做得好」，指摘大媽行為離譜，「搭錯車要人情味？咁樣全香港啲巴士司機一定唔得閒」、「你自己戇X搭錯車關人乜事呀」、「畀錢啦，人咩情味」、「搭錯車，梗係要從新畀錢，唔係個個好似佢咁世界大亂」、「自己戇X！自取其辱！」、「真失禮」、「搭錯車係你個人問題，關人咩事」、「個個都話搭錯車，咁咪可以慳好多錢」。