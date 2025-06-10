排公屋16年終上樓！單身輪候獲派上水彩石邨　網民齊賀：新屋畢業

公屋長年供不應求，有輪候者近日於網上發文分享，單身輪候16年，終獲派公屋上樓，而且更是上水新屋邨彩石邨。不少網民紛紛留言恭喜，「捱咗16年恭喜晒」、「樓主可以新屋畢業可喜可賀」；有網民就慨嘆「後生排嘅20年都未見到主任」，甚至唏噓道「差唔多可以排埋骨灰龕位」。



彩石邨是位於上水的新屋邨，共有6棟大廈，其中5棟於今年落成。（「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

根據房委會網頁資料，截至2025年3月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者平均輪候時間維持在5.3年。當中，長者一人申請者平均輪候時間較上一季回落0.1年至3.3年。

公屋一般輪候時間5.3年

不過，排公屋動輒等上10多年並非罕見事。有公屋輪候者近日於faceboook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」分享說，「一人等了16年，終於畢業」。他貼出1張「配房通知信」照片，可見獲派彩石邨琥珀樓。

有公屋輪候者近日於網上發文分享，單身輪候16年，終獲派公屋上樓，而且更是上水新屋邨彩石邨。（「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

單身輪候者等16年獲派彩石邨新樓

彩石邨是位於上水的新屋邨，共有6棟大廈，其中5棟於今年落成，而瑰寶樓預計2029年才落成。今年4月底時，有網民在網上報料說彩石邨開始派樓。

今年4月底時，有網民在網上報料說彩石邨開始派樓。（「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

網民齊賀：恭喜安居樂業喇

有網民於帖文留言恭喜樓主獲派新樓，「恭喜晒，安居樂業喇」、「16……人生有幾多個16年？恭喜你，最後勝利」、「最近好似排彩石邨都係1-2人單位多，恭喜」、「上個月先派玥石樓嗰邊，而家已經派琥珀樓，好快，不過仲未收匙的」。

彩石邨是位於上水的新屋邨。（「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

網民：16年維持入息不超額真係好辛苦

有網民慨嘆公屋輪候時間長，「要16年keep住個收入唔過真係好辛苦」、「係咪等到超過60歲？」、「好想知樓主幾歲先等到」。

不少輪候者分享說同樣等了10多年，「Ching我都係一人排咗12年仲未有聲氣？請問你幾歲排到幾歲？」、「我等12年了，快60（歲）先有」、「我一人由2010年到2025年都未夠分」、「我等咗17年未有」、「我都係等咗19年多，差不多人生三分一才排到啊」。