租金肉償？美女提每月陪睡1次抵租　男房東答應　網民︰小心捱告

過去曾有女租客在電視節目表示，「房東要求的是房租必須是1次性交1年的」，原意指一次過繳付1年份的租金，但被網民戲稱是要和房東進行性交易抵償房租，而現實中竟真的有「租金肉償」的事件。台灣1名男子最近買樓收租，租金為5,000新台幣（約1,200港元）不含水電，詎料1名年輕貌美女子入住後，提出「是否可以沒錢繳就用陪睡來抵，睡1次就當繳1次房租？」，男房東最初傻眼，最後心動答應。



房東朋友獲悉事件，在網上詢問其他人意見，大量網民重提潮語「真是『房東要求的是房租必須是1次性交1年的』」、「對方想的是睡久了，有機會變房東太太」，亦有人指色字頭上一把刀，提醒房東「小心捱告」。



年輕貌女子入住單位後，提出「是否可以沒錢繳就用陪睡來抵，睡1次就當繳1次房租？」，男房東最初傻眼，最後心動答應。（AI生成圖片）

貌美女租客提議陪睡抵房租

樓主在「Dcard討論區」表示，其男性朋友最近置業，其後轉租出去，每月租金5,000新台幣（約1,200港元）不含水電，最近有1名年輕貌美女子入住，其間提到「是否可以沒錢繳就用陪睡來抵，睡1次就當繳1次房租？」。

大量網民認為「真是『房東要求的是房租必須是1次性交1年的』」，又提醒房東「小心捱告」。（電視截圖）

網民︰強迫每個月嫖妓？

朋友最初傻眼，卻在見到對方身材後，認為「好像還行，於是就答應了」，樓主遂在網上詢問其他人「換做是你的話，會同意嗎？為什麼？」。許多網民認為「笑死，就不要到時候被告」、「交房租變性交易？」、「這跟強迫你每個月嫖妓有什麼區別？」，不過，亦有人質疑事件的真確性，不排除是「作故仔」。

（Dcard討論區）