骨灰盅存放迷你倉！租客欠租3個月　店方尋人不果這樣處理惹質疑

先人離世火化後的骨灰，常理應放置於骨灰龕場。不過日前就有迷你倉老闆分享，指曾於清倉時在倉內發現2個載有骨灰的骨灰盅，他們見狀都「唔敢亂郁」，但因租客欠租多時，他們尋求政府幫忙，甚至登報尋租客都無果，最終決定為先人進行海葬。



事件惹來網民兩極討論，有人讚揚老闆善心，「當做功德，好人有好報」；亦有留言批評店方自作主張，「幫海葬好似做得有點多」、「人哋無打算海葬點算，可以反咬你喔」。



有租客將先人骨灰放置迷你倉，卻多月未交租，老闆尋人不果，只好決定為先人進行海葬。（時昌迷你倉圖片）

租客將骨灰存放迷你倉 欠租3個月「無蹤影」

「古怪隨時」，時昌迷你倉老闆時景恒（Kevin Shee）在threads帳號發帖，分享經營迷你倉多年，遇到「最誇張一次」經歷。他透露事發於12年前，在清倉期間發現2個骨灰盅，由於當時租客已欠租3個月，理論上可以即時清理物品，但坦言「見到骨灰，我哋唔敢亂郁」，所以用了9個月時間分別聯絡政府，甚至登報尋找租客，「希望有人嚟認領」。

迷你倉尋人多時不果 決定為先人進行海葬

可惜事與願違，政府方面表示「幫唔到」，他們亦尋人不果。時景恒稱，他們公司最後只好花近1萬元，出錢為先人進行海葬，以及其他儀式。

有客人將先人骨灰放置迷你倉，卻長達3個月未交租，老闆登報尋租客無果。（時昌迷你倉圖片）

自作主張為先人海葬 網民批「做多咗」

帖文引來網民兩極看法，有人欣賞樓主善心，「當做功德，好人有好報」、「良心商人，好多謝你嘅善良」。惟有相反意見認為他做法不妥，「幫海葬好似做得有點多」、「你亂咁將人海葬，貌似又講唔通。人哋無打算海葬點算，可以反咬你喔」。

有網民撐老闆：係咁X上心就唔會放迷你倉

有其他網民則代為反駁，「係咁X上心就唔會放迷你倉，有咁X多打算，交咗租先啦」、「由租客擺低骨灰然後失蹤起，就已經講唔通啦」。而時景恒亦親自回覆，「合同上只要無交租，所有物件係destroy（可銷毀），佢簽咗名即係同意咗」。

（threads＠kevinshee）