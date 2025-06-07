港鐵金髮男帶電動單車上車！騎車橫泊門口阻礙乘客　港鐵：已報警

港鐵對攜帶大型物件上車有嚴格規定，電動單車無論大小都不能登車！近日網上流傳影片，有1名金髮男子帶電動單車進入港鐵屯馬綫的車廂，還將電動單車橫泊在車門前，自己則騎坐在車上，阻礙其他乘客上車。雖被乘客側目，但金髮男置若罔聞，完全沒有避讓！影片引起網民熱議，不少人都狠批金髮男「自私、離譜」。



港鐵回應查詢時表示非常關注事件，並指男子行為已造成其他乘客不便，現已就事件報警處理。港鐵又提醒乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車或拆除單車前車輪，以確保其符合運載行李的規定。



網上流傳影片顯示，港鐵屯馬綫上有1名金髮男子帶電動單車進入車廂，還將電動單車橫泊堵門，阻礙其他乘客上車。（「屯門友」FB影片截圖）

該段長約31秒的影片在Facebook多個群組上流傳，從影片可見，該名金髮男將約1米高的電動單車帶進港鐵屯馬綫車廂，不但將電動單車「打橫」泊在列車車門前，還騎坐在電動單車上，悠然自得地用手肘挨靠單車手柄。

電動單車堵門阻礙乘客上車

當列車抵達港鐵天水圍站時，月台上有不少乘客準備上車，卻受電動單車阻塞，有乘客更需側身從空隙上車。其間，有乘客對金髮男側目而視，卻不敢出言斥責，而金髮男一直置若罔聞坐在電動單車上，絲毫沒有避讓意圖。

因車門空間被電動單車阻塞，有乘客更需側身從空隙上車。（「屯門友」FB影片截圖）

金髮男的行為令網民嘩然，紛紛留言批評「無恥」、「真係離晒大譜」、「呢啲人真係好X自私」，還有人表示「萬一有傷殘人士或行動不便嘅坐輪椅嘅人真係上唔到車」、「唔係要拆走個轆咩？仲要成架車入晒嚟」。

港鐵回應：已報警處理

港鐵回應《香港01》查詢時透露，該乘客於5月31日下午約1時在屯門站上車，港鐵對事件非常關注，又指相關乘客的行為可能影響其他乘客的安全，亦已對其他乘客造成不便，故車站職員即時展開跟進。目前，港鐵已就事件報警處理。

有乘客對金髮男側目而視，但金髮男一直置若罔聞坐在電動單車上。（「屯門友」FB影片截圖）

港鐵提醒乘客攜帶單車需注意規定

港鐵提醒乘客，根據港鐵附例，任何人不得將單車、電單車或其他類似的運輸工具進入港鐵範圍，有關行為有可能影響鐵路安全；乘客如欲攜帶單車乘搭港鐵，必須摺合單車或拆除單車前車輪，以確保其符合運載行李的規定（即任何行李的長、闊、高總和不超過170厘米，而任何一面的長度不超過130厘米）。

港鐵亦勸喻乘客顧己及人，不要做出影響其他乘客的行為。同時，港鐵表示車站方面會加強留意，並呼籲乘客若見到相關情況，可即時通知港鐵職員，有助職員立即處理，保障乘客利益。

港鐵回應查詢時表示非常關注事件，並指男子行為已造成其他乘客不便，現已就事件報警處理。（「屯門友」FB影片截圖）

港鐵附例「阻門」可罰2,000元

根據《香港鐵路附例》（第556B章）第9（2）條，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門。而任何人違反港鐵附例第9條，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。

另根據《香港鐵路附例》（第556B章）第27(a)條，任何人不得攜帶由列車運載或裝載時會有對任何人造成傷害或任何鐵路財物造成損壞的危險或對使用鐵路的其他人造成滋擾或不便的行李、物品或其他東西進入鐵路處所。如有違反，即屬犯罪，可被判罰款2,000元。

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